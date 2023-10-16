Какой высоты должен быть штамб дерева

Штамб – это часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны. По высоте и назначению различают культуры: высокоштамбовые, полуштамбовые, низкоштамбовые, кустовидные и стелющиеся.

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По словам специалистов, все зависит от силы роста подвоя, на который привито дерево. Так, для сильнорослых подвоев высота штамба должна составлять до 80 см.

Для среднерослых – 50-60 см. Вишня, слива, абрикос считаются среднерослыми деревьями по сравнению с грушей и яблоней. То есть косточковые породы должны быть на более низком штамбе.

У деревьев на карликовом подвое должна быть высота штамба 40-45 см.

При этом кустовидная вишня растет на совсем низком штамбе – 20-30 см.