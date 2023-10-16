5 ошибок, которые делают интерьер скучным

Британский дизайнер Саймон Рибчестер перечислил пять ошибок, которые делают интерьер скучным и устаревшим. Его цитирует Daily Mail.

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Первой и главной ошибкой Рибчестер назвал отсутствие индивидуальности в оформлении жилого пространства. По его мнению, этот недостаток легко исправить, добавив в интерьер цветовые акценты.

«Если вы предпочитаете нейтральные цвета и минимализм, индивидуальность можно создать с помощью других средств, таких как замысловатые детали дизайна, выбор ткани и интересные узоры», — отметил Рибчестер.

Кроме того, дизайнер считает ошибкой чрезмерное увлечение декорированием. Он призвал не бояться оставлять пустые пространства на полу и стенах, так как это придает помещению легкость и делает его современнее. Третий распространенный недостаток интерьеров, на который указал Рибчестер, появляется из-за отсутствия вместительных систем хранения в ванной комнате. Дизайнер подчеркнул, что захламленность делает даже хороший дизайн неопрятным и непривлекательным.