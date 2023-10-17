Бытовые привычки японок, которые пригодятся и нам
Японская культура для большинства россиян и европейцев является настоящей загадкой. Уклад жизни японцев и их бытовые привычки также вызывают у нас подчас много вопросов, просто потому, что в Японии люди живут совсем по-другому.
Однако некоторые лайфхаки, которые используют японки и японцы в быту, вполне могут пригодиться и нам.
Подробнее о повседневных привычках японцев, которые стоит взять на вооружение, читайте в материале "Рамблера".
Сушка и вытряхивание матраса
Японцы педантично относятся к уборке спальни и не допускают, чтобы в этом месте скапливался даже минимальный слой пыли. Особое внимание уделяется верхнему матрасу – его необходимо постоянно просушивать и выбивать из него пыль.
На балконах японцев часто можно увидеть не только развешанное постельное белье, но также матрасы, которые сушатся на солнце. Данный лайфхак позволяет японцам устранить неприятные запахи, бактерии, а также предотвратить возникновение плесени на матрасах.
Стерильная уборная
Для японцев важно, чтобы все вещи, которые прикасаются к телу, были идеально чистыми. Вот почему в уборных комнатах в Японии всегда можно найти санитайзер. Перед тем, как справить нужду, японцы спрыскивают средством ободок унитаза, протирают его салфеткой и только после этого садятся на него. В Японии также часто можно встретить унитазы, которые автоматически открываются и дезинфицируются, как только человек зашел в помещение.
Экономия воды
Во многих странах люди привыкли экономить воду и электричество, и Япония не исключение. Однако здесь в данном вопросе местные жители проявили особую изобретательность. После того, как все члены семьи приняли ванну, специальные шланги-насосы переливают использованную воду в стиральную машину. Таким образом вода используется дважды.
Кроме того, в Японии можно встретить бачки унитаза, в которых вместо привычной нам крышки стоит раковина с краном. После умывания в емкость сливается использованная вода, которой потом и смывают унитаз.
Одежду в рулоны
Чтобы в комоде или шкафу оставалось больше места, японцы складывают одежду в рулоны, и кладут ее не друг на друга, а вертикально. Этот лайфхак позволяет не только существенно экономить пространство, но также держать всю одежду на виду – вам больше не придется долго искать любимую футболку или теплый свитер. За счет этого поддерживать порядок куда легче.