Бытовые привычки японок, которые пригодятся и нам

Японская культура для большинства россиян и европейцев является настоящей загадкой. Уклад жизни японцев и их бытовые привычки также вызывают у нас подчас много вопросов, просто потому, что в Японии люди живут совсем по-другому.

Однако некоторые лайфхаки, которые используют японки и японцы в быту, вполне могут пригодиться и нам.

Видео дня

Подробнее о повседневных привычках японцев, которые стоит взять на вооружение, читайте в материале "Рамблера".

Сушка и вытряхивание матраса

Японцы педантично относятся к уборке спальни и не допускают, чтобы в этом месте скапливался даже минимальный слой пыли. Особое внимание уделяется верхнему матрасу – его необходимо постоянно просушивать и выбивать из него пыль.

На балконах японцев часто можно увидеть не только развешанное постельное белье, но также матрасы, которые сушатся на солнце. Данный лайфхак позволяет японцам устранить неприятные запахи, бактерии, а также предотвратить возникновение плесени на матрасах.

Стерильная уборная

Для японцев важно, чтобы все вещи, которые прикасаются к телу, были идеально чистыми. Вот почему в уборных комнатах в Японии всегда можно найти санитайзер. Перед тем, как справить нужду, японцы спрыскивают средством ободок унитаза, протирают его салфеткой и только после этого садятся на него. В Японии также часто можно встретить унитазы, которые автоматически открываются и дезинфицируются, как только человек зашел в помещение.

Экономия воды

Во многих странах люди привыкли экономить воду и электричество, и Япония не исключение. Однако здесь в данном вопросе местные жители проявили особую изобретательность. После того, как все члены семьи приняли ванну, специальные шланги-насосы переливают использованную воду в стиральную машину. Таким образом вода используется дважды.

Кроме того, в Японии можно встретить бачки унитаза, в которых вместо привычной нам крышки стоит раковина с краном. После умывания в емкость сливается использованная вода, которой потом и смывают унитаз.

Одежду в рулоны