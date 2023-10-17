Как законсервировать дом и участок на зиму

Осенью следует подготовить участок и дом к зимовке, чтобы земля и строения не пострадали от холодов. Менеджер по развитию DIY-сегмента «РОКВУЛ» Александр Коршунов рассказал, как это сделать.

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Вода, газ и электричество

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«Если в ваши планы весной не входит замена лопнувшего в морозы унитаза, слейте воду из смывного бачка и отчерпайте из перелива, а отверстие закройте пустой пластиковой бутылкой», – отметил специалист.

По словам Коршунова, нужно перекрыть подачу воды и слить ее остатки из системы водоснабжения. Сливные краны стоит оставить открытыми в нижних точках, чтобы вода вышла самотеком.

Также следует перекрыть подачу газа. Если на даче используется газовый баллон, то можно спокойно оставить его на даче, но главное закрыть вентиль и отключить баллон от плиты. Следует обесточить весь дом от электричества.

Трубы

Систему летнего водопровода следует перевести в зимий, но при этом нужно закрыть все вентили на коллекторе и присоединить к трубе компрессор. После этого следует создать давление в 3-4 атмосферы и открыть один из кранов коллектора – под давлением воздуха вода выйдет из трубы. Процедуру нужно повторить с каждой линией.

Эксперты также рекомендуют положить на поверхность над магистралью плиты утеплителя, придавить их камнями или кирпичами и слегка прикопать. На улице и в неотапливаемых комнатах можно оставить вентили слегка приоткрытыми, а смесители открыть или даже демонтировать.

Септик

Септик консервируют на зиму. Необходимо отключить его от электричества, отсоединить насосы и воздушные компрессоры. Нужно, чтобы септик был заполнен водой на четверть. Затем рекомендуется засыпать внутрь бактерии - это избавит от неприятных запахов после расконсервации. После следует утеплить крышку септика и трубопровод каменной ватой.

Окна

Окна на зиму должны быть закрыты герметично, чтобы избежать плохой теплоизоляции, после которой может появиться грибок и плесень. Можно теплоизолировать окна каменной ватой. Через такой утеплитель влага будет легко проходить наружу, что защищает от сырости, гниения и плесени при сохранении оптимальной температуры.

Хранение техники и вещей

Все приборы должны быть отключены от розеток, холодильник нужно предварительно разморозить, отмыть, высушить, а дверцу оставить приоткрытой. Из посудомоечных и стиральных машин также слить воду – и из заливных шлангов, и по возможности из самих приборов.

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