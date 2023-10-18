Несколько причин посадить дома герань

Правильное название этого популярного комнатного растения —пеларгония, однако в народе за ним прочно закрепилось имя герань. Эту культуру многие хозяйки любят за неприхотливость, а также яркие и пышные цветы.

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По словам специалистов, герань насыщает воздух целебными эфиролями, фитонцидами и другими полезными летучими соединениями, которые обладают противовирусными, противоаллергенными, противомикробными, антибактериальными и дезинфицирующими свойствами.

Кроме того, они отпугивают комаров. Также это растение хорошо очищает воздух от ядовитых веществ и возбудителей различных болезней, отмечают эксперты телеграм-канала "Цветочница".