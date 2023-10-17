Как правильно выбрать порошок для стирки

Пятна не отстирываются, на вещах появляются катышки, а любимые джинсы после стирки становятся на два размера меньше?

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Возможно, дело вовсе не в стойких пятнах или вашем неумении настраивать стиральную машинку. Причиной всему этому может стать и неправильно подобранное средство для стирки. О том, как выбрать порошок, чтобы вещи всегда оставались чистыми и красивыми, читайте в материале "Рамблер".

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Для начала важно определить ваши нужды и цели при стирке. Например, если у вас есть дети или у вас часто проявляются аллергические реакции, лучше взять гипоаллергенный порошок на растительной основе без красителей и отдушек.

Спортсменам, которые регулярно тренируются и потеют, может понадобиться сверхмощное моющее средство, специально разработанное для удаления загрязнений и запахов, а для чистки постельного белья и полотенец вполне подойдет обычное недорогое моющее средство.

Жидкие моющие средства особенно эффективны для жирных и маслянистых пятен и могут быть использованы в качестве предварительного средства для удаления пятен. Наиболее распространенная проблема при использовании жидких моющих средств — слишком большое количество на одну загрузку или передозировка. Для большинства стиральных машин требуется максимум 3 столовые ложки геля для стирки, для средних полных загрузок — 2 столовые ложки или меньше.

Капсулы для стирки не оставляют следов и хорошо отстирывают вещи, но, поскольку цена за одну загрузку часто вдвое выше, чем у жидкого средства или порошка, за удобство приходится платить. Кроме того, так называемые "мощные" капсулы просто больше по размеру и содержат больше средства для стирки, что дает еще меньшую выгоду. Капсулы также представляют опасность для детей и домашних животных, которые могут проглотить разноцветные пакетики. Поэтому их необходимо хранить в недоступном для детей и питомцев месте.

Стиральные листы — относительно новое средство для стирки. Хотя вопрос об их эффективности еще не решен, многие рассматривают их как более экологичную альтернативу традиционным средствам. Бутылки из-под жидких моющих средств способствуют образованию неразлагаемых отходов, ровно как и капсулы, обернутые в пластик.