Какие способы защиты стиральной машины от накипи правда работают

Из-за скопления накипи качество стирки может ухудшиться, на нагрев воды будет уходить больше времени, а сама стиральная машина будет быстрее изнашиваться. Вот как этого можно избежать.

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Если у вас не слишком жёсткая вода, то проблему с накипью можно решить при помощи добавления специальных средств. В большинстве случаев достаточно будет и хорошего порошка (в который добавлены химически активные элементы). Если же такие порошки не подошли, то попробуйте отдельное средство в капсулах или в виде порошка вроде Calgon или Topperr.

Накипь очищается также с помощью органических кислот. Например, уксусной, лимонной или муравьиной. Более-менее безопасный вариант из них - это лимонная. Однако работает она только при температура около 90 градусов Цельсия, а при неправильной дозировке (необходимо использовать не больше 100 г) вы можете повредить элементы машины.

Нельзя использовать минеральные кислоты в чистом виде. Иначе вы, скорее всего, повредите внутренние части стиральной машины.

Из неорганических кислот можете попробовать разве что сульфаминовую. Она предназначена специально для очистки трубчатых электронагревателей от накипи.

Ещё один способ защиты стиральной машины от накипи - смягчение воды. Это можно сделать двумя способами. В первом случае используется полифосфатный фильтр. Стоит такая насадка 350-500 рублей. Наполнителя хватит на 1-2 года, а затем его нужно просто заменить. Из-за добавленных фосфатов из бака может идти «тухлый» запах. Но вы можете для избавления от этого запускать каждую неделю вхолостую стиральную машину на режиме «Хлопок 90» с добавлением стирального порошка.