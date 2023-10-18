Дачников призвали срочно раскидать на грядках капустные листья

Капустные листья помогут избавиться от слизней на огороде, однако раскидать их на грядках нужно успеть до конца октября. Срочно соорудить ловушку для вредителей призвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».
По словам эксперта, капустные листья послужат приманкой для слизней. Их нужно положить на грунт и подождать, пока под листьями соберутся моллюски, использующие их как укрытие или еду. После ловушку можно удалить с грядки и выбросить за пределы участка.
Коврижных подчеркнула, что способ остается действенным до наступления серьезных холодов, когда слизни начнут откладывать яйца перед зимой глубоко в почве. Крайний срок — последняя неделя октября. Если удастся избавиться от вредителей до того, как они отложат яйца, весной они не появятся на огороде.