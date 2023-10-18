Дачников призвали срочно раскидать на грядках капустные листья

Капустные листья помогут избавиться от слизней на огороде, однако раскидать их на грядках нужно успеть до конца октября. Срочно соорудить ловушку для вредителей призвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

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По словам эксперта, капустные листья послужат приманкой для слизней. Их нужно положить на грунт и подождать, пока под листьями соберутся моллюски, использующие их как укрытие или еду. После ловушку можно удалить с грядки и выбросить за пределы участка.