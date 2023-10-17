Как правильно собрать листовой опад и где его применить

Для сбора опада выберите ясный сухой день, влажные листья труднее убирать. Подготовьте инструмент – грабли, метлу. Складывайте опад в небольшие кучи, чтобы проще было носить.

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Если листья слишком грязные – можно промыть их водой перед обработкой. Есть несколько способов применить листовой опад на участке.

Сжечь. Полученную золу потом можно использовать в качестве удобрения. Главное - использовать для сжигания емкость, чтобы листва не разлеталась, и искры не перекинулись на сухую траву. Используете железную бочку или чан. Мульчирование. В качестве укрытия листва поможет сохранить влагу в почве, уменьшит количество сорняков и улучшит структуру почвы. Чтобы листья не разлетались, сверху можно укрыть их сетчатым материалом. Обратите внимание, нельзя использовать в качестве мульчи листву деревьев, которые могут вызвать аллергию – например, ольху или дуб. Компост. Листья станут прекрасной органической основой для компоста, закладывайте их слоями, проливая каждый куриным пометом. К лету у вас будет ценное удобрение для вашего сада. Нельзя использовать для компоста листву следующих деревьев: дуб, ольха, ива. Дело в том, что эти деревья могут вызвать дефицит азота и удобрение не выйдет.

Листья дуба, которые нельзя использовать практически нигде, станут отличным укрывным материалом. Под зиму ими можно укутать садовую землянику, молодые саженцы разных растений, укореняющиеся с осени черенки, розы, кипарисовики.