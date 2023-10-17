Какие деревья и кустарники посадить в октябре

Осенняя посадка саженцев отличается от весенней. Предпочтение - плодовым деревьям и кустарникам, которые быстро укореняются и смогут пережить морозную зиму. Кроме того, сейчас намного легче определить качество саженцев – у них должен быть молодой прирост, здоровые листья и крепкие корни. Также осенью необязательно следить за влажностью почвы, достаточно обильного полива после высадки. А еще можно не волноваться насчет садовых вредителей, большая часть из них готовится к зимней спячке.

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С приходом нового сезона молодые деревца сразу тронутся в рост, не теряя времени на адаптацию, а плодоносить начнут на год раньше, чем посаженные весной.

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Чтобы укоренение прошло легче, важно соблюдать правила агротехники. Высаживайте зимостойкие садовые культуры – груши, яблони, сливы, вишни. Из кустарников – малину, смородину, крыжовник.

Груша. Лучшие зимостойкие сорта – Кафедральня, Лада, Нежность, Нектарная, Самарская красавица. Для высадки подберите южный или юго-западный уголок сада. Важно, чтобы грунтовые воды не залегали близко к поверхности, иначе корни начнут подгнивать.

Если у вас в огороде рыхлая плодородная земля, то для саженца будет достаточно ямы диаметром 70 см и глубиной 50 см. В глинистых или бедных песчаных почвах глубину ямы надо увеличить на 10-15 см и обязательно добавьте перегной, торф, компост, древесную золу или долмитовую муку для раскисления.

Яблоня. Зимостойкие сорта – Антей, Афродита, Медуница, Розовый налив, Северный синап, Мельба. Лучше всего саженец будет себя чувствовать на солнечном месте, защищенном от ветра, чтобы порывы не мешали потом насекомым опылять цветки. Оптимальный грунт для яблони – суглинок. В глинистые почвы надо дополнительно вносить низинный торф или песок в пропорции 2:1. В песчаные почвы можно добавить торф и перегной.

Размер посадочной ямы зависит от сорта яблони. Для низкорослых сортов нужна яма глубиной 50 см и диаметром 90 см, среднерослым – яма в 1 метр шириной и 60 см глубиной, высокорослым деревья надо еще больше места – 110 см вширь и 70 см вглубь.

Слива. Косточковые культуры укореняются хуже и медленнее, чем семечковые, поэтому предпочтительно высаживать их весной. В зиму сажать можно только специальные закаленные морозостойкие сорта – Белая медовая, Стенли, Президент, Венгерка. Подберите солнечное и защищенное от сквозняков место. Главное, чтобы не в низине, и не с высоким уровнем грунтовых вод. Слива не выносит избыточной влаги. Для посадки достаточно стандартной ямы 50 см глубиной и 80-90 диаметром.

Вишня. Также предпочитает больше весеннюю высадку, на посадку осенью можно оставить только закаленные сорта – Любская, Малиновка, Малышка, Морозовка, Тургеневка, Щедрая.

Чтобы нежный саженец не замерз, лучше его укоренять рядом с ограждениями или строениями, защищающими от ветра. Также надо сразу подготовить снегозадержатели для сохранения корневой системы от морозов. Участок должен быть солнечным, а почва на нем – легкой и плодородной с нейтральной кислотностью. С приближением зимних холодов молодые деревца надо окучить землей или торфом на высоту 30-40 см.

Малина. Выберите здоровые кустики с побегами толщиной не более 5 мм и длиной около 20 см. Обратите внимание, чтобы была хорошо развитая корневая система.

Яму для посадки выкапывают размером 30×30×30 см, в почву добавляют компост или перепревший навоз и удобрения – 30 граммов суперфосфата и столько же сульфата калия, которые тщательно перемешивают с грунтом. После посадки нужен обильный полив – не менее 5 литров под каждый корень.

Крыжовник. Осенью рекомендуется высаживать крыжовник зимостойких сортов Грушенька, Командор, Ковчег, Северный капитан, Северянин. Выберите место на возвышенности, с нейтральной или слабокислой почвой. Очистите место высадки от сорняков и подготовьте большую посадочную яму. По размеру она должна быть вдвое больше, чем корневая система. Можно добавить в грунт перегной или зрелый компост, сульфат калия и суперфосфат.

Смородина. Осенью хорошо приживаются почти все сорта смородины, причем необязательно подбирать особое место для посадки. Культура хорошо растет и на солнце, и в тени. Сажайте смородину разных видов (красную, белую, черную) неподалеку друг от друга – такое соседство хорошо отразится на плодоношении. Диаметр посадочной ямы – 50 см, глубина – 40 см. В процессе посадки саженцы обрезают, оставив по 2-3 почки на каждом побеге, а после полива и уплотнения почвы приствольные круги мульчируют опилками, соломой, торфом или компостом для дополнительного питания и защиты корней от холода зимой.