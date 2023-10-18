Назван цветок, без которого на участке не обойтись

«Основное преимущество календулы заключается в том, что благодаря ей снижается вероятность появления клещей. У некоторых садоводов-огородников этот цветок растет рядом с капустой, гладиолусами и астрами. Здесь дело не в ландшафтном дизайне, а как раз в защите от ряда заболеваний. Календула в целом хорошо влияет на состояние участка, помогая бороться с насекомыми и болезнями», - объяснила эксперт.