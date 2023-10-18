Назван цветок, без которого на участке не обойтись
Не всем дачникам нравится разводить на участке календулу. Одни считают ее «неказистым» растением, другие просто отдают предпочтение другим цветам. Но ученый-агроном Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости» рассказала о пользе календулы и ее помощи в садовых делах.
«Основное преимущество календулы заключается в том, что благодаря ей снижается вероятность появления клещей. У некоторых садоводов-огородников этот цветок растет рядом с капустой, гладиолусами и астрами. Здесь дело не в ландшафтном дизайне, а как раз в защите от ряда заболеваний. Календула в целом хорошо влияет на состояние участка, помогая бороться с насекомыми и болезнями», - объяснила эксперт.
Календулу активно обсуждают и на дачных форумах. Например, пользователи портала «Чудо-огород» делятся следующим мнением об этом цветке: «Не использую ее в общем цветнике. Она у меня - огородный лекарь, который лечит почву и отпугивает вредителей». Кроме того, хозяйки применяют настой из календулы при больном горле и ополаскивают им волосы после мытья.