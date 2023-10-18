Почему на болгарском перце появляется табачная мозаика

"Когда табачная мозаика проявилась на растении, уже никак нельзя с ней бороться, так как это вирусное заболевание, – констатирует главный агроном регионального Союза садоводов Татьяна Орлова . – А против него нет препаратов, это уже следствие. Поэтому воевать надо с причиной – с переносчиками вирусных болезней – тлями и цикадками".

Как только заметили тлей, а они поражают не только перец, но и другие растения, надо срочно принимать меры, чтобы не доводить вот до такого состояния, когда уже нечем совершенно помочь. С тлей можно справиться любыми инсектицидами – других рецептов нет.