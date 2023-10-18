Многие домохозяйки сталкиваются с проблемой появления на одежде после стирки катышек, волос и соринок. Это происходит из-за трения вещей о барабан в процессе.

Избавиться от мелких частиц можно, положив в барабан вместе с вещами влажную салфетку. Во время вращения барабана салфетка будет притягивать к себе все посторонние загрязнения.