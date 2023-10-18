Как правильно дать земле отдохнуть

Волгоградским дачникам рассказали о правилах ухода за почвой на участке.

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"Позволить земле отдохнуть можно, это плодородия нисколько не улучшает, а если речь о выведении земли из оборота на какое то время, то для этого должна быть причина, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Гиченкова. – Одной из причин может быть многолетняя засоренность корневищными сорняками, такими как пырей, горчак, молочай".

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Улучшить же плодородие можно только за счет внесения органических веществ – навоза и сидератов, которые запахиваются.

Сидерат – зеленое удобрение, это наиболее эффективное средство. Надо было подумать об этом раньше. В сентябре нужно было посеять горчицу сизую, рожь или овсяную смесь – те культуры, которые дают хорошую питательную среду для микроорганизмов, а также имеют большой прирост биомассы: развитую корневую систему плюс вегетативно-надземную часть.

После того как сидераты запаханы, хорошо внести сложно-растворимые удобрения – фосфор и калий – под зиму, а с весны уже к этому добавить азотные удобрения. Все это создает благоприятную среду для численности микроорганизмов, улучшается и плодородие почвы. Горчицу хорошо включать в сидеральные культуры еще и потому, что она способствует снижению численности патогенной микрофлоры, то есть обеззараживает почву.

Если говорим об органике, то в идеале это конский навоз. Но тут проблема: где его столько взять?

Второе место по эффективности занимает коровий навоз. Если получится найти – прекрасно.

Но наиболее доступный – птичий, хотя с ним надо поступать очень аккуратно – в нем большое количество аммиака. Лучше добавлять с весны в подкормки, но не осенью. Также под пар землю отводят в случае засоления почвы. Но чтобы убедиться в засолении, почвенные образцы надо сдать на анализ.

Отдельные грядки в огороде из оборота не выводят. Просто надо грамотно подойти к планировке участка и верно определить последовательность сева культур.

Задача – чтобы пасленовые не шли по пасленовым, чтобы томат, перец, баклажан и картофель росли на разных грядках. Капуста – цветная, обычная белокочанная, брокколи – не должна быть на одном месте с редисом, репой, брюквой – корнеплодами.