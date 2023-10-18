Почему лучше всего покупать отдельно холодильник и морозилку

Обычно люди приобретают для дома холодильник с морозильной камерой. Но в некоторых случаях лучше всё-таки взять морозильную и холодильную камеры по отдельности.

© Ferra.ru

Разумное использование места. Вы можете поставить морозилку вообще в другой комнате, а не на кухне. Особенно полезным это будет, если у вас маленькая квартира.

Разнообразные сочетания. К примеру, можно приобрести полноразмерную морозильную камеру и полноразмерный холодильник. В одном устройстве вы можете хранить продукты, которые едите каждый день, а в другом - те, что будут лежать долго.

Надёжность. Если у вас два отдельных устройства, а не обычный двухкамерный холодильник, то вряд ли они оба одновременно сломаются.