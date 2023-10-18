Дачникам посоветовали скорее обрезать растения

Убрать следует слишком длинные ветви с большим количеством листвы и плодов. По словам эксперта, из-за них дерево может не выдержать нагрузки и сломаться.

«Обрезать растения следует до начала заморозков, пока температура за окном не опустилась до минус 10 градусов», — подчеркнул Васецкий.

Дизайнер также призвал дачников очистить растения от мха, лишайника и старой коры — в них часто распространяются вредные бактерии. Кроме того, перед началом зимы стоит побелить и опрыскать деревья. Краска станет защитой как от перепада температур, так и от грызунов. Также важно избавиться от опавшей листвы на участке и укрыть растения.