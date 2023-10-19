10 решений для дома, которые повысят качество жизни

Задумали сделать ремонт и уже увлеченно выбираете стиль интерьера, цвет стен, модные аксессуары?

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Дизайнер интерьеров Екатерина Гаврилова предлагает начать с более важных вещей: ведь дома мы восстанавливаем силы, наполняемся энергией и отдыхаем. Что этому поможет?

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Качественная вентиляция

Постоянная циркуляция свежего воздуха в квартире — необходимость: нужно удалять из помещения пыль, запахи, химические испарения, доставлять кислород. При нарушении воздухообмена на окнах возникает конденсат и повышается влажность, есть риск появления плесени. Современные системы вентиляции улучшают микроклимат в доме и делают воздух свежим, а окна можно не открывать.

Кондиционирование

Зачем устанавливать кондиционеры ради двух недель жары в год? Даже если лето будет не слишком жарким, возможность настроить температуру воздуха в помещении точно улучшит качество жизни в любое время года. Ведь кто-то предпочитает спать в прохладной комнате, а кому-то важно, чтобы всегда было тепло.

Продуманные места хранения и гардеробная

Дом, где для каждой вещи есть свое место, всегда выглядит аккуратно, а делать уборку в нем значительно легче. Если запланировать достаточно систем хранения и предусмотреть удобную гардеробную — вещами будет удобнее пользоваться, они не будут захламлять квартиру и создавать беспорядок.

Удобный матрас

8 часов в сутки мы проводим во сне, от качества сна зависят и самочувствие, и работоспособность, и настроение. Так что в выборе между диваном и кроватью побеждает кровать с удобным матрасом. И обязательно нужно полежать на нем перед покупкой.

Высокие двери

Хотя это относится не к функциональности, а к визуальным решениям, тем не менее высокие двери улучшают внешний вид помещения: потолки кажутся выше, комната — просторнее.

Водонагреватель

Профилактическое отключение горячей воды или поломки будут не страшны, если сразу установить водонагреватель. Возможность в любой момент принять душ или полежать в ванне точно положительно повлияет на настроение.

Два санузла

Даже в квартире не очень большой площади это будет отличным вариантом: всем удобно, никому не приходится ждать своей очереди. Одна ванная с туалетом может быть детской, оформленной в подходящем стиле, вторая — располагаться ближе к спальне родителей, а иногда один из санузлов объединяют с постирочной.

Натуральные материалы

Преимущество натуральных материалов (дерево, камень, обои на растительной основе) не только в их экологичности: как правило, они еще и долговечны, не выходят из моды, не требуют сложного ухода. А ходить по деревянному полу намного приятнее, чем по ламинату.

Много сценариев освещения

Помимо потолочного освещения стоит предусмотреть несколько других, нижних источников света: бра, торшеры, прикроватные светильники. Это помогает и создавать уютную атмосферу в комнате, и регулировать яркость света: когда вы читаете или работаете, его будет больше, когда хочется отдохнуть и расслабиться — меньше.

Текстиль

Шторы, ковры, пледы, диванные подушки — все это создает уют и придает комнате свой характер. К тому же эти детали интерьера легко поменять, чтобы создать другое настроение.