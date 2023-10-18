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Блогерши раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерши Парди Рубин и Шарлотта Фигг, владеющие компанией по продаже чистящих средств, раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующая публикация появилась на их странице в TikTok.

Назван способ быстро высушить одежду после стирки
© Unsplash

Специалистки посоветовали положить в сушильную машину чистое полотенце. По их словам, данное изделие способствует быстрому избавлению одежды от влаги.

Подписчики удивились такому методу и поблагодарили экспертов в комментариях под роликом.

«Хочу это попробовать!», «Спасибо! Это действительно экономит время», «Моя жизнь больше не будет прежней», — высказывались они.