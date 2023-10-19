Назван хитрый способ поднять урожайность помидоров и огурцов

Раствор из купороса поможет поднять урожайность помидоров и огурцов. Хитрый способ получить больше овощей с грядок дачникам назвала агроном Анастасия Коврижных , передает портал «БелНовости» .

Для приготовления растворов необходимо смешать 150 граммов медного купороса с литром теплой воды, после чего жидкость нужно перелить в наполненное водой ведро. Получившийся раствор выливается на грядки в конце осени, а затем второй раз в начале нового сезона.