8 предметов для дома, назначение которых вы ни за что не угадаете
Если вы считаете себя человеком, которого уже ничем не удивить, у вас есть возможность вспомнить это забытое чувство, а заодно проверить свой кругозор и смекалку. Предлагаем сперва внимательно рассмотреть снимок, а уже потом искать правильный ответ в тексте.
Предмет #1
Начнем с простого. Если отгадать не вышло, вспоминайте беззаботные детские годы и объемное невесомое лакомство на палочке. Готовы проверить себя? Это компактное устройство — аппарат для приготовления сахарной ваты в домашних условиях. Почему бы и нет, особой квалификации и навыков для этого не требуется.
Предмет #2
Мы бы решили, что перед нами медицинский прибор вроде бесконтактного термометра, если бы не подозрительная металлическая деталь с зубцами. Но и она, признаться, ясности не вносит — ни за что бы не угадали назначение этого кухонного гаджета, а вы? Ах, да, это прибор для нарезки помидоров черри на четыре аккуратных дольки. И такое бывает!
Предмет #3
Скажем сразу: это не сабвуфер, не проектор, не ночник и даже не светомузыка. Сдаетесь? Тогда попробуйте отгадать с помощью подсказки: дисплей устройства показывает температуру — 15 градусов по Цельсию. Если вы сейчас размышляете, сгодится ли этот прибор на роль метеостанции, поспешим вас расстроить: снова мимо. Загадочное устройство — стильный охладитель для бутылок.
Предмет #4
Не узнали приспособление? А ведь оно достаточно популярно. Само собой, это не гребень для волос и даже не гаджет для вязки шерстяных носков. Предназначена эта штука для резки, но не острыми зубцами, а ножом. Почему-то считается, что гаджет нужен прежде всего для удержания лука, пока вы нарезаете его на кольца, скользя ножом между пик. На деле нарезать с его помощью можно все что угодно, включая мясо.
Предмет #5
Стальное приспособление объемом полтора литра больше напоминает деталь космического корабля, чем земной гаджет для кухни. Не будем долго мучать вас интригой, на будущее знайте, это самая обычная ветчинница.
Предмет #6
Если нет даже предположений, рассмотрите шкалу устройства повнимательнее. Черный овал не так прост, как кажется, яйцеобразной формы он не случайно. Режим как на снимке следует выбрать, если предпочитаете яйца вкрутую. В общем, как вы могли догадаться на середине абзаца, это яйцеварка.
Предмет #7
Этот гаджет мог бы пригодиться невнимательной хозяйке, которая волей случая купила для салата маслины с косточками. Необычный прибор предназначен в том числе и для вишни. А работает он следующим образом: сверху засыпаете, к примеру, горсть черешни. Жмете на поршень. И «обезвреженная» ягода скатывается по желобу в тарелку — зубы в безопасности!
Предмет #8
Возможно, вы удивитесь, узнав, что на фото современная реинкарнация гаджета, который был вполне популярен еще во времена СССР. И, к слову, вошел в наш список из 8 предметов времен СССР, назначение которых для современных хозяек — загадка. Если не знаете, можете даже не стараться угадать, это не что иное как сифон. Провода ему не нужны, но одного цилиндра хватит для газирования только 60 литров воды. Далее гаджет придется перезарядить.