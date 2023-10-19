8 предметов для дома, назначение которых вы ни за что не угадаете

Если вы считаете себя человеком, которого уже ничем не удивить, у вас есть возможность вспомнить это забытое чувство, а заодно проверить свой кругозор и смекалку. Предлагаем сперва внимательно рассмотреть снимок, а уже потом искать правильный ответ в тексте.

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Предмет #1

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Начнем с простого. Если отгадать не вышло, вспоминайте беззаботные детские годы и объемное невесомое лакомство на палочке. Готовы проверить себя? Это компактное устройство — аппарат для приготовления сахарной ваты в домашних условиях. Почему бы и нет, особой квалификации и навыков для этого не требуется.

Предмет #2

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Мы бы решили, что перед нами медицинский прибор вроде бесконтактного термометра, если бы не подозрительная металлическая деталь с зубцами. Но и она, признаться, ясности не вносит — ни за что бы не угадали назначение этого кухонного гаджета, а вы? Ах, да, это прибор для нарезки помидоров черри на четыре аккуратных дольки. И такое бывает!

Предмет #3

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Скажем сразу: это не сабвуфер, не проектор, не ночник и даже не светомузыка. Сдаетесь? Тогда попробуйте отгадать с помощью подсказки: дисплей устройства показывает температуру — 15 градусов по Цельсию. Если вы сейчас размышляете, сгодится ли этот прибор на роль метеостанции, поспешим вас расстроить: снова мимо. Загадочное устройство — стильный охладитель для бутылок.

Предмет #4

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Не узнали приспособление? А ведь оно достаточно популярно. Само собой, это не гребень для волос и даже не гаджет для вязки шерстяных носков. Предназначена эта штука для резки, но не острыми зубцами, а ножом. Почему-то считается, что гаджет нужен прежде всего для удержания лука, пока вы нарезаете его на кольца, скользя ножом между пик. На деле нарезать с его помощью можно все что угодно, включая мясо.

Предмет #5

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Стальное приспособление объемом полтора литра больше напоминает деталь космического корабля, чем земной гаджет для кухни. Не будем долго мучать вас интригой, на будущее знайте, это самая обычная ветчинница.

Предмет #6

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Если нет даже предположений, рассмотрите шкалу устройства повнимательнее. Черный овал не так прост, как кажется, яйцеобразной формы он не случайно. Режим как на снимке следует выбрать, если предпочитаете яйца вкрутую. В общем, как вы могли догадаться на середине абзаца, это яйцеварка.

Предмет #7

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Этот гаджет мог бы пригодиться невнимательной хозяйке, которая волей случая купила для салата маслины с косточками. Необычный прибор предназначен в том числе и для вишни. А работает он следующим образом: сверху засыпаете, к примеру, горсть черешни. Жмете на поршень. И «обезвреженная» ягода скатывается по желобу в тарелку — зубы в безопасности!

Предмет #8

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