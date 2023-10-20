7 комнатных растений, которые цветут круглый год

Некоторые комнатные растения будут радовать цветением даже зимой.

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К ним относится бегония. Она растёт как в отрытом грунте, так и в горшках. Её необходимо достаточное количество света.

Пеларгония цветёт с весны до поздней осени, а некоторые сорта — круглый год. Ей необходимо рассеянное освещение и умеренный полив.

Вербену нужно вовремя поливать и подкармливать раз в неделю комплексными удобрениями.

Фиалка при правильном уходе может цвести до десяти месяцев. Ей нужен правильный горшок – небольшой, чтобы корни занимали весь его объём.

Необходимо также достаточное количество света. Следует зимой использовать фитолампы. Поливать растение нужно под корень, чтобы вода не попадала на листья.

Гусмания тоже неприхотлива. Ей необходим правильный полив – прямо в листовую розетку.