Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, как не превратить дачу в склад ненужных вещей, куда отправляется все лишнее из квартиры. Он советует сперва думать, а нужна ли вам действительно та или иная вещь.

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«Безусловно, прежде всего стоит спросить себя, точно ли мне пригодится та или иная вещь на даче. Зачастую мы увозим большое количество вещей, которые на даче просто лежат без дела и захламляют пространство», – подчеркнул эксперт.

По его словам, от ненужных вещей лучше избавляться на барахолках, рынках и различных онлайн-платформах. Это поможет избавиться от лишнего инвентаря, а также принесет пусть и небольшой, но дополнительный доход.

Если же расстаться с честно нажитым никак не удается, то лучшим решением будет сделать под ненужные вещи отдельный сарай или погреб. Никита Чаплин подчеркнул, что помещение должно стоять отдельно и быть изолированным, чтобы не мешать садоводу в повседневной жизни. Также можно подумать, что из вещей пригодится для бытовых нужд: например, старая мебель подойдет для организации беседки или на дрова, передает Life.ru.

«Не загромождайте пространство. Чем больше у вас ненужного старого хлама, тем больше может завестись грызунов или образоваться плесень и гниль. Лучше избавляться от ненужных вещей», – заключил он.