Что в доме может вызывать проблемы со здоровьем

Дом – это место, где мы отдыхаем, выравниваем энергетический баланс и наполняемся жизненной энергией. Именно поэтому очень важно, чтобы квартира была обустроена в соответствии с правилами энергообмена.

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Разумеется, таких принципов придерживаются далеко не все, однако людям, которые не сомневаются в воздействии предметов и их расположения на жизнь, стоит ознакомиться с рекомендациями эксперта по фэншуй.

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Оказалось, что некоторые предметы в интерьере квартиры могут вызывать проблемы со здоровьем. В важном вопросе разбирался женский журнал kleo.ru.

Потолок над спальным местом

Очевидно, что место, в котором человек отправляется в объятия Морфея, играет очень важную роль в энергетическом поле. Когда человек спит, он практически беззащитен перед воздействием окружающей обстановки. Очень важно правильным образом организовать пространство у постели. Особенно уязвимой является потолочная зона над кроватью.

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон пояснила, что нужно оставлять пространство над кроватью свободным. Там нельзя размещать тяжелые предметы. Так, громоздкая люстра над местом отхода ко сну может негативно влиять на состояние организма человека. Также там нельзя размещать декоративные балки и другие крупные предметы.

Максимальный негативный эффект оказывают элементы декора с заостренными элементами, обращенными вниз. Как пояснила эксперт, от таких предметов в первую очередь страдает тот орган, на которым они висят.

Источники воды

Также нужно очень внимательно относиться к источникам воды. Они могут оказывать негативное влияние на мочеполовую систему. Рядом с кроватью таких предметов быть не должно. Декоративный фонтанчик или аквариум следует разместить вдали от спального места.

Также при планировке квартиры лучше избегать размещение санузла в непосредственной близости от кровати. Стены, по которым проходят трубы с водой, должны быть максимально отдалены от постели.

Негативное влияние цвета

Особое внимание в беседе с «Москва 24» мастер фэншуй обратила на негативное влияние цвета. Так, оттенки ярко-зеленого цвета не стоит выбирать при отделке места для отдыха. Татьяна Чодрон пояснила, что этот цвет обладает будоражащим эффектом. Если в дневное время это может позитивно сказаться на человеке и придать ему энергию, то в ночное время суток резко повышается риск расстройства сна, которое может превратиться в тяжелую форму бессонницы.

Ошибки в обустройстве кухни

При обустройстве кухни человек также может допустить немало ошибок. Как известно, плита является важнейшим предметом на кухне – именно здесь идет приготовление еды. К плите нужно относиться с должным уважением. С точки зрения фэншуй, ее нельзя размещать рядом с холодильником или мойкой. Специалист пояснила, что в противном случае человек может столкнуться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, начнутся серьезные проблемы с пищеварением. Расстояние между этими предметами должно быть не меньше 30 сантиметров.

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