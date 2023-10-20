Как вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками?

Украшать дом тыквами на Хэллоуин — одна из самых популярных традиций праздника.

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Обычно на овоще вырезают жуткую рожицу, но по желанию можно сделать узор любым. Главное — знать, как правильно резать тыкву, чтобы случайно не получить травму или не испортить заготовку.

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«Лента.ру» рассказывает, почему тыкву называют фонарем Джека и как сделать его своими руками.

Что такое «фонарь Джека» и почему он стал символом Хэллоуина?

Фонарь из полой тыквы со вставленной внутрь свечой и вырезанным страшным лицом принято называть Jack-O'-Lantern, что переводится как «светильник Джека» или «фонарь Джека». Такое имя он получил благодаря легенде «О Скупом Джеке», который дважды обманул дьявола.

Легенда о Скупом Джеке

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Согласно легенде из ирландского фольклора, Джек был фермером или кузнецом, который пил, был манипулятором и обманщиком. О его ужасной репутации знала вся страна: слухи дошли даже до самого дьявола, который решил встретиться с Джеком, чтобы убедиться в их правдивости.

Когда дьявол появился, Джек, который как всегда бродил по округе пьяным, понял, что он пришел забрать его душу. Тогда он попросил дьявола разрешить ему выпить эля перед тем, как тот заберет его в ад. Дьявол согласился и пошел с Джеком в местную таверну, где заказал разный алкоголь.

После того как Джек выпил, он сказал, что не может оплатить счет, потому что у него нет денег, и попросил дьявола с этим разобраться. В результате он смог убедить дьявола превратиться в серебряную монету, которую обещал отдать бармену, но быстро забрать обратно, как только тот отвернется.

Дьявол, которого поразила бессовестность и наглость Джека, согласился и превратился в монету. Тогда Джек схватил ее и сунул в карман, где лежало распятие — оно не позволило дьяволу вернуться к своей истинной форме.

В результате Джек заключил сделку: он отпустил дьявола, а тот обещал пощадить его душу на десять лет.

Через десять лет дьявол вернулся, чтобы забрать Джека, но тот снова смог его обмануть. Он попросил разрешения съесть яблоко перед уходом в ад, и когда дьявол полез за ним на ветку яблони, Джек окружил дерево распятиями. В обмен на свободу дьявол согласился никогда не забирать душу Джека в ад.

Когда Джек умер от пьянства, он не смог попасть в рай из-за своего греховного образа жизни. А когда он добровольно попытался спуститься в ад, дьявол его не пустил из-за данного ранее обещания. Однако он дал Джеку уголек, чтобы тот мог освещать свой путь — Джек положил его в полую репу.

Раньше светильник Джека делали именно из репы, но со временем ее заменили на более практичную тыкву.

В Ирландии считали, что блуждающие огни на болотах — это свет от фонаря Джека, который скитается по Земле, освещая себе путь угольком. Поэтому их также стали называть Jack-O'-Lantern или фонарь Джека.

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Как выбрать тыкву для фонаря Джека?

Чтобы сделать украшение для дома на Хэллоуин, нужно выбрать крупноплодную тыкву. Плоды именно этого вида имеют оранжевый окрас, который считается традиционным для хэллоуинских тыкв.

Крупноплодные тыквы бывают разных размеров: некоторые из них, соответствуя своему названию, могут достигать нескольких сотен килограммов. Чтобы работать было проще, она должна быть среднего размера.

Тыква должна быть плотной, с подсохшей плодоножкой (хвостиком) и не иметь существенных повреждений.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками?

Прежде чем приступать к вырезанию тыквы, нужно тщательно ее помыть и высушить. Также следует заранее подготовить все необходимое: нож, столовую ложку, миски, фонарик или свечку с зажигалкой, карандаш, а также вырезанный шаблон для «лица» тыквы. Его можно найти в интернете и распечатать или нарисовать на бумаге самостоятельно.

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Пошаговая инструкция по вырезанию тыквы на Хэллоуин своими руками Сделайте крышку. Верхушку с тыквы нужно срезать так, чтобы она не проваливалась внутрь и не сваливалась при малейшем наклоне. Чтобы все получилось, лучше держать нож под углом в 45 градусов. Главное — не выбрасывайте эту часть тыквы, она нужна, чтобы закрыть готовый фонарь Джека. Выньте внутренности тыквы. Здесь пригодятся столовая ложка и одна или несколько мисок: все зависит как от размера тыквы, так и от того, хотите ли вы отделить мякоть от семечек. Семечки удобнее вытаскивать рукой, а саму мякоть — ложкой. Если хотите помочь себе ножом, будьте осторожны, чтобы не порезаться самому и случайно не проткнуть тыкву. Чем лучше получится очистить тыкву от мякоти, тем дольше фонарь Джека будет служить. Не забудьте убрать мякоть и с крышки Но выкидывать мякоть не нужно: из нее можно приготовить вкусные блюда к праздничному столу. Нарисуйте на тыкве лицо. Обычно на тыкве рисуют выражение, которое будет выглядеть жутко. При этом традиционные рот, глаза и нос не очень сложно вырезать. Глаза обычно бывают треугольными, как и нос, а рот делают открытым в ухмылке с острыми или квадратными зубами. Однако по желанию тыкве можно придать любой внешний вид, от образа любимого персонажа до сказочной сценки. Но тут важно учитывать свои навыки, ведь чем детальнее набросок, тем сложнее будет его вырезать. Чтобы любой рисунок был точным и красивым, лучше всего наносить его на тыкву с помощью шаблона. Вырежьте узор на тыкве. Самый важный пункт — вырезаем лицо по намеченным линиям. При этом вырезанные части можно выбрасывать — они больше не понадобятся, в отличие от мякоти и крышки тыквы. Подсветите тыкву. Тыкву с вырезанными глазами можно использовать как декор и без подсветки, но тогда ее нельзя считать полноценным фонарем Джека. Чтобы превратить ее в светильник из легенды, не нужно класть внутрь уголь: достаточно положить туда карманный фонарик или гирлянду, которая работает от батареек. Но эффектнее всего тыква будет выглядеть, если положить в нее настоящую свечку. Колебания пламени будут отбрасывать пугающие тени и создавать мистическую атмосферу. Заранее подготовьте зажигалку и спички, если хотите использовать свечку.

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Не оставляйте тыкву со свечкой внутри без присмотра, чтобы избежать пожара. Если в доме есть маленькие дети, лучше отказаться от такого способа подсветки.

Как хранить фонарь Джека?

В холодильнике свежая неразрезанная тыква может храниться два-три месяца. А вот при комнатной температуре вычищенный от мякоти фонарь Джека проживет намного меньше.

3-5 дней составляет средний срок хранения фонаря Джека.

После этого тыква начнет темнеть и гнить. Однако срок жизни хэллоуинскому светильнику можно продлить до двух недель. Чтобы тыква украшала ваш дом как можно дольше, нужно соблюдать несколько простых инструкций.

Как продлить жизнь тыкве на Хэллоуин? Выбирайте тыкву без пятен, вмятин и дырок. Из-за них процесс разложения лишь ускорится. Хорошо вычищайте мякоть. Прежде чем добавлять подсветку, нужно оставить тыкву на несколько часов в холодной воде. Нанесите вазелин на места вырезов — так они дольше сохранят свою свежесть. Вместо вазелина можно использовать разбавленный водой лимонный сок.

Храните тыкву в прохладном месте, когда фонарь Джека не используется. Например, когда уходите из дома, убирайте ее в холодильник или выносите на балкон.

Свеча внутри фонаря Джека выглядит эффектно, но пламя сокращает срок жизни тыквы. Используйте гирлянду или фонарик — тогда светильник Джека прослужит дольше.

Как украсить дом фонарем Джека на Хэллоуин?

В квартире светильник Джека отлично впишется в жуткий праздничный декор к Хэллоуину или создаст нужную атмосферу самостоятельно. Поставить тыкву с лицом можно в любой комнате: главное — соблюдать противопожарную безопасность и не оставлять светильник Джека с зажженной свечой без присмотра.

Выбирайте хорошо проветриваемое помещение, в котором не очень жарко: так тыква прослужит еще дольше.