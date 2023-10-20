Мастерские и зоны отдыха: россияне рассказали, что хотели бы сделать на своем балконе

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, важен ли россиянам балкон при выборе квартиры, и как именно они используют это пространство.

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Исследование проводилось в октябре 2023 года. В нем приняли участие более 74 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

У большинства россиян (80%) есть балкон или лоджия в квартире. Из них 32% используют балкон как место для сушки белья. 29% опрошенных выходят в эту часть квартиры, чтобы подышать свежим воздухом. Каждый пятый (20%) складирует на балконе ненужные вещи, а 11% сажают там цветы и рассаду. Также россияне используют балкон как рабочий кабинет (3%), место для медитации и йоги (2%), зону для творчества (2%) и в качестве дополнительного спального места (1%).

Для 40% россиян балкон или лоджия очень важны при выборе квартиры. 35% уверены, что это пространство нужно в доме, но не является решающим фактором. 25% опрошенных считают, что балкон не обязателен.

Почти две трети респондентов (66%) хотели бы обустроить на балконе зону отдыха, 22% – маленькую оранжерею, а 6% – рабочий кабинет. По 3% разместили бы мастерскую или зону для фитнеса.

88% участников исследования хотели бы балкон с остеклением, а 10% – без остекления. 2% рассказали, что им нужен французский балкон с фигурным ограждением.