Какие растения занести в дом с наступлением холодов

С наступлением холодов многие задаются вопросом, что делать с цветами, которые всё лето провели на балконе.

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«Клопс» выяснил у директора магазина комнатных растений Натальи Конаревой, как должен измениться уход зимой и для кого морозы могут быть губительными.

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Что оставлять на балконе, а кто должен зимовать в тепле

Если балкон открытый, то на нём ничего оставлять нельзя — растения не приспособлены к нашей зиме. На открытом балконе можно оставить те, которым необходима прохладная зимовка, но важно следить за температурой, особенно ночной. Когда столбик термометра опустится ниже +5, надо убрать цветы в другое прохладное место.

«Для большинства комнатных растений нужна зимовка с понижением температуры. В осенне-зимний период мы не можем создать цветам условия, которые необходимы для нормального роста и развития: много солнца, проветривание. Чтобы сохранить декоративность, мы погружаем их в стадию покоя», — объяснила Наталья Конарева.

К растениям, для которых холодная зимовка критически важна для сохранения их жизни, относятся все средиземноморские виды, например, пряности, а также некоторые виды бонсай, суккуленты.

Беречь от низких температур и от их перепада необходимо все тропические растения, алоказии, антуриумы, спатифиллумы, фиалки и бегонии.

Зимний уход

Эксперт рассказала, что нужно изменить в уходе.

1. Переставьте растение на более солнечное место, уберите от сквозняков теплолюбивое растение и обеспечьте прохладой тех, кто устойчив к низким температурам. Это не значит, что их нужно ставить перед открытым окном — расстояние должно быть 15-30 см.

«Важно убрать подальше от источников тепла. Многие ставят растения на подоконнике, где рядом батарея, но это может сыграть злую шутку, и растение сильно потеряет в своей декоративности и росте», — сообщила Наталья Конарева.

Холодные сквозняки опасны для спатифиллумов, антуриумов, алоказий, бегоний и фиалок.

2. Обеспечьте влажность. Отопление, из-за которого воздух становится очень сухим, негативно скажется на любом растении. Высокая влажность (более 80%) особенно нужна группе гигрофитов: семействам ароидных, марантовых, геснериевых, папоротникам, бегониям, монстерам. Легче переносят сухость воздуха цветы, которые относятся к группе мезофитов: стрелиции, фикусы, драцены, пальмы.

«Вопреки распространённому мнению, опрыскивания не повышают влажность в осенне-зимний период, а наоборот, вредят растению. Сквозняка зимой мало, и он холодный, поэтому вода застаивается в различных ложбинках и растение начинает загнивать и болеть», — рассказала Наталья Конарева.

Повысить влажность до оптимальных для всех 60 процентов можно с помощью специальных увлажнителей (так можно легко контролировать процент) или поставив рядом ёмкость с водой.

Важно изменить режим полива. Загнивание корневой системы — основная причина гибели растений зимой. Они не способны потреблять воду в том же количестве, что и летом.

3. Снизьте уровень активного взаимодействия. В этот период не надо подкармливать, постоянно переставлять, опрыскивать и вообще как-либо тревожить растение. Это время оно должно пережить в покое, потому что ему и так тяжело из-за нехватки света — зимы у нас очень тёмные.

«Стимуляторы роста и удобрения необходимо полностью исключить, если мы понижаем температуру. А вот в случае создания микроклимата с дополнительным освещением, их можно вносить круглый год», — объяснил эксперт.

Нужно ли специальное освещение

Устанавливать специализированные лампы необходимо только в том случае, если вы не собираетесь снижать температуру и останавливать рост растения. Очень важно будет обеспечить проветривание и высокую влажность.

«Дополнительное освещение лучше, чем его отсутствие. Некоторым группам оно особенно нужно. Сильно теряют во внешнем виде без достаточного количества солнца оливы, пальмы, юкки, группа ксерофитов, например, суккуленты могут даже погибнуть», — поделилась Наталья Конарева.

Эксперт предупредила, что лампы нельзя покупать в строительных магазинах — только в специализированных, где подберут освещение под тип и нужды конкретного растения. И добавила, что не всем подходят розовые лампы.

Можно ли пересаживать?

Зимой пересаживать в растение можно только в экстренных случаях: болезнь, залив корневой системы, неподходящий грунт, в котором застаивается вода.

«Очень не рекомендую пересаживать комнатное растение зимой, потому что в этот период, несмотря на все созданные оптимальные условия, оно всё равно становится заторможенным и у него может не хватить сил на нормальную адаптацию, восстановление», — сообщила Наталья Конарева.