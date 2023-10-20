Как правильно провести генеральную уборку дома

Генеральная уборка — дело непростое и долгое. Иногда на это может уйти и целый день.

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О том, как основательно убрать в доме и сделать это эффективно и быстро — в материале “Рамблер”.

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Начните с химии

Многие клининговые службы выступают за химический подход к уборке, и на это есть несколько причин. Во-первых, многие чистящие растворы требуют длительного контакта с поверхностью, чтобы работать должным образом, будь то дезинфекция или удаление загрязнений. Во-вторых, использование химических средств для уборки может быть опасным, если вы не обладаете достаточной квалификацией.

В 2020 году американский Центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил, что во время уборки в период пандемии каждый третий взрослый использовал химические или дезинфицирующие средства небезопасно. Не стоит работать с химикатами после долгого дня уборки, лучше делать это в начале работы. Всегда надевайте защитные перчатки, читайте инструкции на бутылках и никогда не смешивайте химикаты.

Начните с ванной комнаты, которая, несмотря на свои небольшие размеры, требует больше всего времени для уборки, так как является самой грязной. Если вы используете чистящее средство, которое должно настояться некоторое время, вы можете включить вентиляцию, держать дверь открытой и уйти оттуда, пока оно действует. Вентилятор следует включать в любом случае, чтобы убедиться, что вы не вдыхаете ничего вредного, когда будете проходить мимо комнаты. Залив, например, раствор отбеливателя в унитаз и оставив его на некоторое время, вы можете вернуться в ванную и провести нехимическую уборку.

Затем перейдите на кухню и сделайте то же самое. Подумайте, как можно заставить инструменты убирать за вас, пока вы занимаетесь другими делами, например, запустить стирку, замочить посуду или оставить дезинфицирующее средство на некоторое время на поверхности.

Протрите пыль перед уборкой

Пока химические средства работают на вас, или после дезинфекции ванной комнаты и кухни пришло время вытирать пыль. Возможно, вам придется сначала навести порядок, но в конечном итоге это может усложнить работу: Пыль всегда следует вытирать сверху вниз, прежде чем что-либо делать, начиная с верхних частей окон и дверей, а также потолка и вытяжки. Пыль сверху и из других мест в конечном итоге осядет ниже, поэтому, если вы наводите порядок в комнате перед тем, как вытирать пыль, вы фактически снова ее загрязняете.

Уборка после удаления пыли

Теперь настало время навести порядок. Для этого можно использовать такой метод наведения порядка, как техника "пяти вещей", когда вы обходите комнату, собирая весь мусор, затем проходите еще раз, собирая все белье. При третьем проходе захватите всю посуду, находящуюся в комнате, а при четвертом — соберите и уберите все, что занимает определенное место. В последний раз пройдитесь по комнате, чтобы забрать все, чему не нашлось места, но после того как вы рассортируете мусор, белье, посуду и вещи, у которых есть место, у вас должно остаться достаточно пространства для этих загадочных предметов.

Если вы обнаружили что-то, что нуждается в химической чистке или удалении пыли, вы можете вернуться и сделать это, переходя к следующей комнате.

Мойте полы в последнюю очередь

После того как все продезинфицировано, вытерта пыль и наведен порядок, можно заняться полами. Это позволит избавиться от упавшей пыли, а если подождать до конца, то можно не отступать и не пройтись по мокрому паркету или нетронутым пылесосом дорожкам.

Используйте средство для мытья пола, рекомендованное производителем напольного покрытия, или простое мыло и воду. Если рекомендованное средство трудно найти или оно дорого стоит, а другие средства для мытья полов содержат ингредиенты, нарушающие гарантию на пол, попробуйте использовать мыло и воду. Попробуйте развести 1/4 стакана мягкого или pH-нейтрального мыла (например, жидкого мыла для мытья посуды).

Не используйте масла, воски или спреи для мебели. Масло оставляет следы, спрей для мебели создает скользкую поверхность, а воск требует времени для нанесения и затрудняет процесс нанесения другого средства.