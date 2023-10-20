Владельцам собак рассказали, как правильно наказывать питомца

При наказании собаки необходимо применять гуманные методы, понятные животному, и отказаться от физической силы, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев . Специалист подчеркнул, что если применять к питомцу насилие, то он будет воспринимать своего хозяина как агрессивный объект, которого не стоит слушаться.

Наказание — это не самый эффективный инструмент, который помогает обучать собаку, неправильное наказание будет иметь много последствий. Важно отметить, что под наказанием не имеется в виду применение физической силы. Это демонстрация такого поведения хозяина, которое дает понять собаке, что ее действиями недовольны, — пояснил он.

По словам специалиста, наказывая собаку, необходимо работать с ее психологией. Так, например, выражать недовольство поведением животного нужно в момент нарушения правил, а не когда «преступление» уже совершено. Реакция хозяина должна быть при этом мгновенной. Если пес грызет кроссовки, нужно строго сказать: «Нельзя!» и отправить его на место. В случае если собака пытается украсть еду со стола, нужно дать ей запрещающую команду и убрать из ситуации. Эти действия важно повторять до тех пор, пока животное не поймет, что такое поведение недопустимо.