В какие цвета нельзя красить маленькую комнату

Считается, что белый цвет идеально подходит для маленьких помещений, но эксперты готовы с этим поспорить.

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«Он делает комнаты невыразительными, а тени и углы — более заметными, чего хотелось бы избежать», — приводит слова профессиональных маляров The Sun.

Есть и другие причины отказаться от белой комнаты: велик риск создать «больничный» интерьер, который вряд ли будет радовать.

Кроме того, не забывайте о вещах, которыми обставите в комнату после ремонта: на контрасте с белоснежным покрытием стен любой беспорядок будет в два раза заметнее.

Красный цвет — тоже не лучший выбор. Он сделает тесное помещение еще более агрессивным, что может обернутся для вас головной болью, и это не фигура речи.