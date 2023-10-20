Хранение тыквы: срок, температура, условия, способы
Тыква — вкусный и полезный овощ, который активно используется в кулинарии, так как подходит для приготовления супов, основных блюд и десертов. Огородники любят тыкву за неприхотливый нрав и хорошую урожайность. Также она долго хранится, а значит, вплоть до самой весны можно наслаждаться блюдами из этого яркого представителя бахчевых культур. Однако, чтобы правильно организовать зимовку тыквы, нужно соблюдать ряд нехитрых правил. Условия, температура и способы — в материале «Вечерней Москвы».
Условия хранения тыквы
Чтобы тыква хранилась на протяжении долгого времени, нужно соблюсти три условия:
в помещении, где хранятся овощи, должна быть исключена влажность, иначе плоды начнут гнить;солнечный свет также способствует порче, поэтому в хранилище нужна темнота;
идеальная температура хранения — в диапазоне от плюс 5 до плюс 8 градусов.
Лучший вариант — собирать тыкву, когда она достигла идеальной зрелости. Именно такие плоды будут храниться долго. Кожура созревшей тыквы — твердая с четким рисунком, плодоножка — сухая. В случае с холодным летом, когда полной зрелости не достичь, можно снять плоды пораньше. Они достигнут нужной кондиции после, но будут чуть менее лежкими. В срединных регионах страны урожай тыквы убирают в первой половине сентября. Нужно успеть до холодов: минусовые температуры негативно скажутся на сроках хранения бахчевой культуры.
Срезать плоды рекомендуется в сухую ясную погоду, удобно использовать при этом секатор. Важно оставлять плодоножку длиной примерно 100 миллиметров, чтобы урожай не загнил.
Перед отправкой тыкв в хранилище, нужно оставить их для сушки в течение семи суток. В идеале — на открытом воздухе. Если погода дождливая, то можно и в помещении. Поцарапанные плоды нужно залечить — смазать дефекты зеленкой.
Температура хранения тыквы
Тыква хорошо хранится при температуре плюс 5–8 градусов. Подойдут сухие помещения, такие как подвал, кладовка, гараж, отапливаемые веранда и балкон. В квартирных условиях плоды сохранят свежесть не дольше 60 дней.
Способы хранения тыквы
В погребе. Тыкву кладут на полки из дерева плодоножками вверх. Важно, чтобы между ними было небольшое пространство. Это нужно, чтобы плесень с одних плодов не перекинулась на соседние. Влажность в погребе не должна превышать 75–80 процентов.На застекленном балконе. Если балкон неутепленный — зимой плоды заворачивают в одеяло. Осенью нужно накрыть их тканью для защиты от солнечного света. В квартире. Можно организовать хранилище под кроватью. Способ подойдет для короткого хранения — примерно до двух месяцев.В кладовке. Срок хранения в кладовой зависит от того, какая там температура.