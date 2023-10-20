Хранение тыквы: срок, температура, условия, способы

Тыква — вкусный и полезный овощ, который активно используется в кулинарии, так как подходит для приготовления супов, основных блюд и десертов. Огородники любят тыкву за неприхотливый нрав и хорошую урожайность. Также она долго хранится, а значит, вплоть до самой весны можно наслаждаться блюдами из этого яркого представителя бахчевых культур. Однако, чтобы правильно организовать зимовку тыквы, нужно соблюдать ряд нехитрых правил. Условия, температура и способы — в материале «Вечерней Москвы».

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Условия хранения тыквы

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Чтобы тыква хранилась на протяжении долгого времени, нужно соблюсти три условия:

в помещении, где хранятся овощи, должна быть исключена влажность, иначе плоды начнут гнить;солнечный свет также способствует порче, поэтому в хранилище нужна темнота;

идеальная температура хранения — в диапазоне от плюс 5 до плюс 8 градусов.

Лучший вариант — собирать тыкву, когда она достигла идеальной зрелости. Именно такие плоды будут храниться долго. Кожура созревшей тыквы — твердая с четким рисунком, плодоножка — сухая. В случае с холодным летом, когда полной зрелости не достичь, можно снять плоды пораньше. Они достигнут нужной кондиции после, но будут чуть менее лежкими. В срединных регионах страны урожай тыквы убирают в первой половине сентября. Нужно успеть до холодов: минусовые температуры негативно скажутся на сроках хранения бахчевой культуры.

Срезать плоды рекомендуется в сухую ясную погоду, удобно использовать при этом секатор. Важно оставлять плодоножку длиной примерно 100 миллиметров, чтобы урожай не загнил.

Перед отправкой тыкв в хранилище, нужно оставить их для сушки в течение семи суток. В идеале — на открытом воздухе. Если погода дождливая, то можно и в помещении. Поцарапанные плоды нужно залечить — смазать дефекты зеленкой.

Температура хранения тыквы

Тыква хорошо хранится при температуре плюс 5–8 градусов. Подойдут сухие помещения, такие как подвал, кладовка, гараж, отапливаемые веранда и балкон. В квартирных условиях плоды сохранят свежесть не дольше 60 дней.

Способы хранения тыквы