Исследование: хотели бы обустроить на балконе зону отдыха более 60% россиян

Чаще всего россияне озвучивали желание превратить балкон в зону отдыха, разбить там оранжерею или обустроить кабинет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Ремонт со СберУслугами" и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

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Заявили, что хотят превратить балкон в зону отдыха, 66% респондентов. Каждый четвертый — 22% — предпочел бы разместить там небольшую оранжерею. Использовали бы балкон как кабинет для работы 6% опрошенных, а как мастерскую и спортзал — по 3%.

В действительности на балконе чаще всего сушат белье (32%), дышат свежим воздухом (29%) и хранят ненужные вещи (20%). Для садоводства его используют 11% россиян, работают — 3%, медитируют и занимаются творчеством — по 2%, а воспринимает как дополнительное спальное место — всего 1%.

Балкон или лоджия есть в жилье 80% россиян.