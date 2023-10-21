Исследование: хотели бы обустроить на балконе зону отдыха более 60% россиян
Чаще всего россияне озвучивали желание превратить балкон в зону отдыха, разбить там оранжерею или обустроить кабинет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Ремонт со СберУслугами" и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.
Заявили, что хотят превратить балкон в зону отдыха, 66% респондентов. Каждый четвертый — 22% — предпочел бы разместить там небольшую оранжерею. Использовали бы балкон как кабинет для работы 6% опрошенных, а как мастерскую и спортзал — по 3%.
В действительности на балконе чаще всего сушат белье (32%), дышат свежим воздухом (29%) и хранят ненужные вещи (20%). Для садоводства его используют 11% россиян, работают — 3%, медитируют и занимаются творчеством — по 2%, а воспринимает как дополнительное спальное место — всего 1%.
Балкон или лоджия есть в жилье 80% россиян.
Напомним, 90% казанцев испытывают воодушевление от въезда в новую квартиру, а еще 55% — от перспективы ремонта. Лишь у 9% жителей столицы Татарстана переезд, как и обновление жилища, вызывает стресс.