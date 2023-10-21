Комнатные растения, которые выживут даже у новичков на северных окнах
Когда в доме появляется растение, пространство вокруг мгновенно преображается. Причем эффект может оказаться таким впечатляющим, что на одном растении остановиться не получится. За первым в квартире неизбежно возникнет второе, за вторым - третье, и вот вы в джунглях.
"Рамблер" рассказывает, какие растения выбирать тем, кто только ступил на опасный, но прекрасный путь комнатного цветвоводства.
Аглаонема
Чемпион по выживаемости аглаонема, но выбирать стоит сорта с зелеными листьями. Подойдет аглаонема трейба или Мария. Зимой она будет неплохо себя чувствовать на окне или рядом с ним, а летом можно спокойно переставлять вглубь комнаты. Аглаонема будет выпускать новые листья и даже цвести. Ее можно случайно забыть полить, и она даже не обидится. Кстати, в фильме "Леон" главный герой выбрал для себя именно аглаонему.
Замиокулькас
Лучше всего недостаток света переносит с сорт с самими темными, почти черными листьями - замиокулькас равен. Он может пережить зиму на удалении от окна. Расти он будет не слишком быстро, но точно не умрет от отсутствия света. Самое главное условие - не поливать его слишком часто. Лучше всего сразу после покупки пересадить его в минеральный грунт, зимой поливать не чаще одного раза в месяц, а летом - не чаще двух, три допускается в случае экстремальной жары. А если на улице идет дождь и в целом установилась довольно влажная погода, полив вполне можно пропустить.
Аспарагус перистый
Еще его называют - аспарагус сетацеус. Растет он довольно крупным и скудное освещение ему не мешает. Причем чем меньше света, тем сильнее вытягиваются его вайи, поэтому в конце концов придется присмотреть ему место повыше, например, на стене. Чтобы "веточки", похожие на елочки красиво спускались вниз. Если места у вас категорически мало, поищите аспарагус нанус - он вполне оправдывает свое название и растет очень компактным. Кстати, если забудете полить растение и оно засушит все вайи, их можно аккуратно обрезать, а через некоторое время от корней вырастет новое растение, еще пышнее чем было до этого.