Комнатные растения, которые выживут даже у новичков на северных окнах

Когда в доме появляется растение, пространство вокруг мгновенно преображается. Причем эффект может оказаться таким впечатляющим, что на одном растении остановиться не получится. За первым в квартире неизбежно возникнет второе, за вторым - третье, и вот вы в джунглях.

© Кадр из фильма "Леон"

"Рамблер" рассказывает, какие растения выбирать тем, кто только ступил на опасный, но прекрасный путь комнатного цветвоводства.

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Аглаонема

Чемпион по выживаемости аглаонема, но выбирать стоит сорта с зелеными листьями. Подойдет аглаонема трейба или Мария. Зимой она будет неплохо себя чувствовать на окне или рядом с ним, а летом можно спокойно переставлять вглубь комнаты. Аглаонема будет выпускать новые листья и даже цвести. Ее можно случайно забыть полить, и она даже не обидится. Кстати, в фильме "Леон" главный герой выбрал для себя именно аглаонему.

Замиокулькас

Лучше всего недостаток света переносит с сорт с самими темными, почти черными листьями - замиокулькас равен. Он может пережить зиму на удалении от окна. Расти он будет не слишком быстро, но точно не умрет от отсутствия света. Самое главное условие - не поливать его слишком часто. Лучше всего сразу после покупки пересадить его в минеральный грунт, зимой поливать не чаще одного раза в месяц, а летом - не чаще двух, три допускается в случае экстремальной жары. А если на улице идет дождь и в целом установилась довольно влажная погода, полив вполне можно пропустить.

Аспарагус перистый