Что нужно обязательно сделать, когда переносите растения в дом на зиму

Наступила середина осени, и пришло время подарить нашим комнатным растениям любовь и заботу, которые им нужны, чтобы они процветали этой зимой, а не просто выживали.

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"Рамблер" расскажет, что делать, чтобы процедура прошла правильно.

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Как выбрать лучшее место для комнатных растений

Каждое лето вы выносите растения на улицу, чтобы они погрелись под естественным солнечным светом и теплом. К сожалению, как только температура опустится ниже 12,5 градусов, придет время отправить ваши цветы туда, откуда они пришли — в дом.

Найдите для них подходящее место с точки зрения попадания солнечного света: у окна для получения полного прямого солнечного света или немного в стороне для непрямого — для тех растений, которым показаны такие условия.

Также следует подумать о сквозняках и о том, смогут ли ваши растения перенести такой холод. Нужно, чтобы они находились там, где температура колеблется от 18 до 29 градусов.

Также подумайте, близко ли к ним находятся батареи или обогреватели, потому что это может привести к тому, что цветы быстро высохнут и потеряют жизненную силу. Если у вас нет подходящего окна, приобретите лампу для растений, чтобы дать ему необходимые ультрафиолетовые лучи.

Убедитесь, что растения не заражены вредителями

Но прежде чем эти растения отправятся внутрь квартиры или дома, давайте убедимся, что рядом с нами нет лишних пассажиров.

Проверьте растения на наличие признаков вредителей. Если нужно, используйте такой метод: окуните растение "вверх дном" в ванну с водой с маслом нима и кастильским мылом, чтобы все листья были покрыты; затем поместите все растение — горшок и все остальное — в ту же ванну и держите до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. Это даст цветку необходимую влагу, а масло нима и кастильское мыло позаботятся о большинстве вредителей.

При необходимости обновите горшки

Возможно, за лето растения немного подросли, так что сейчас, возможно, самое время пересадить их в горшок побольше. Проверьте корни, чтобы убедиться, что не приросло ли к ним растение. Если корневая система полностью оплела весь ком земли, грунт практически не видно, то пора пересадить растение в емкость побольше. Если проблему не устранить, это может помешать хорошему росту и даже привести к тому, что растение в конечном итоге задохнется.

Очистите их и сократите потребление еды и воды.

Если у растения есть мертвые или больные листья, пришло время срезать их ножницами.