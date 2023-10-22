Какие вещи нужно немедленно выбросить из дома, чтобы избежать несчастья

Каждая вещь имеет свою энергетику: она может принести в жизнь человека счастье или же полностью ее разрушить. В этом уверены эзотерики. Они советуют немедленно выбросить из дома остановившиеся часы, сломанные игрушки, разбитую посуду, а также все вещи, принадлежащие умершим людям. «ФедералПресс» рассказывает, от чего нужно избавиться, чтобы избежать несчастья.

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«В первую очередь нужно избавиться от вещей умерших родственников», – говорят большинство эзотериков.

Если от покойников остались новые вещи, то нет ограничений на их использование.

Однако если судьба ушедшего человека была несчастной, а сам он долго болел, то оставлять его имущество не нужно. Души покойных привязаны к вещам, они притягивают их. Таким образом живым придется постоянно «сосуществовать» с мертвыми, которым могут не нравиться ваши поступки или то, как вы обращаетесь с их вещами.

Вещи покойных обычно относят в церковь или раздают нуждающимся. Важно предупредить, что в свое пользование они принимают вещи умершего человека, чтобы их выбор был сознательным.

Альбомы с фотографиями почивших родственников лучше отправить на балкон или дачу.

Наиболее опасной вещью в доме является зеркало, особенно разбитое. Это портал между мирами. Оно впитывает информацию, поэтому старинное зеркало – не лучшая покупка, оно помнит то, что видело. Разбитое зеркало притягивает в дом нищету.

«Остановившиеся часы крадут минуты человеческой жизни, поэтому держать их в доме нельзя. Их надо починить, а если это невозможно, то попросту выбросить. Даже прошлогодние календари несут в себе опасность. Детские сломанные игрушки, ракушки с моря, вещи от предыдущих хозяев в новой квартире – от всего этого нужно избавиться», – полагают экстрасенсы.

Энергетике дома вредят искусственные и сухие цветы, гербарии, пустые банки, некротическая символика – все, что связано со смертью и не приносит радости.