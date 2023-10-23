Как создать комфортный климат в доме

На самочувствие человека ежедневно оказывают влияние самые разные факторы, в том числе состояние окружающей среды. Приятная обстановка в квартире сможет обеспечить эмоциональное благополучие и вернет физическое здоровье.

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Волгоградские кардиологи дали несколько простых рекомендаций, чтобы сделать жилище максимально комфортным.

Во-первых, медики подчеркнули значимость температурного режима в комнатах. Если в жилище будет постоянно слишком жарко или холодно, то домочадцы столкнутся с ухудшением самочувствия и излишней раздражительностью. Для создания идеального домашнего климата можно изменить параметры термостата или воспользоваться теплой одеждой, посоветовали представители Волгоградского кардиоцентра в соцсетях.

Во-вторых, важно постоянно поддерживать влажность воздуха в помещении при помощи увлажнителей или очистителей. Дело в том, что сухой воздух может ухудшить дыхание и состояние кожи, а влажный воздух способствует распространению плесени.

Чтобы обеспечить чистый воздух в доме, специалисты рекомендуют почаще устраивать проветривание и вентиляцию. Кроме того, в комнатах можно поставить растения, которые будут улучшать качество воздуха.