Эксперт рассказал, как выбрать долговечный кухонный нож
При выборе кухонного ножа следует обращать внимание на материал, из которого он сделан, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.
По его словам, углеродистая сталь имеет хороший рез и долго держит заточку, но может придавать еде неприятный железный привкус и во влажной среде покрыться ржавчиной. Керамические лезвия славятся безупречной остротой, но при этом очень хрупкие, отметил он.
Ножи из нержавеющей стали — бюджетное и функциональное решение, так как они долго сохраняют остроту, при этом не требуют особого ухода из-за добавок хрома в составе металла. Ножи из титана по эффективности близки к керамическим, но режут на порядок хуже: специалисты отмечают особенность их режущей кромки скорее «давить», чем резать продукт, — объясняет Васильев.
При этом, напоминает он, каждый нож предназначен для конкретной задачи. Хлеб отлично режет длинный нож с зубцами, чистить овощи лучше всего коротким ножом. Для большинства действий на кухне, будь то нарезка сыра или чистка картошки, подойдет универсальный нож средней длины с классической формой лезвия.
Также важно обращать внимание на показатели твердости по методу Роквелла: чем мягче материал, из которого сделан нож, тем проще заточить его дома при помощи обычных инструментов. Например, большинство европейских ножей имеет твердость в 54–57 единиц, в то время как японские — от 60 вплоть до 67, — заключает эксперт.