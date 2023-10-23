Стало известно, почему вода из колодца может быть опасной

Многие привыкли пить воду из колодца или скважины, полагая, что это безопасно. Однако, это может быть не так, утверждает в интервью РИА Новости гигиенист, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северно-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер.

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Воду в колодцах СНТ и личных скважинах надо проверять регулярно. Если колодцами на даче заведует СНТ, то ответственность за качество воды несет товарищество. Хорошо, если СНТ проверяет воду на наличие вредных веществ ежегодно в летний сезон.

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Если же это ваша личная скважина, то следует исходить из того, как много времени вы проводите на даче. Идеально проводить проверки каждый квартал, советует Мельцер.

Система подземных вод сложная, и каждая скважина взаимодействует с другой. Важно знать, какие работы проводят на участке ваши соседи, чтобы поддерживать качество воды на должном уровне.

"Лучшая питьевая вода – это вода, не только безопасная с точки зрения биологического загрязнения, безвредная по химическому состава, благоприятная по органолептике, но и сбалансированная по макро- и микроэлементному составу", — говорит Мельцер.

В загрязненной воде могут содержаться бактерии, вирусы и паразиты, которые вызывают очень серьезные заболевания: дизентерию, брюшной тиф, гепатит А, ротавирусные инфекции, лямблиоз и даже холеру.

При использовании воды надо также обращать внимание на цвет и запах жидкости, любое отклонение от нормы сигнализирует о наличии в воде канцерогенных или мутагенных веществ.

Хорошая вода содержит достаточное количество микро- и макроэлементов, необходимых для здорового функционирования человеческого организма. Если вещества в воде недостаточно сбалансированы, это может привести к патологиям эндокринной и кровеносной систем, заболеваниям почек и снижению иммунитета.