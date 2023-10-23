Как правильно обрезать виноград: инструкция для начинающих

Чтобы получить красивую виноградную лозу, необходимо грамотно ухаживать за кустами.

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Важный этап — обрезка виноградного куста, которая делается отнюдь не в эстетических целях. Главная задача — здоровье растения и получение богатого урожая.

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«Лента.ру» выяснила, в какие сроки нужно обрезать виноград весной, летом или осенью и почему надо знать тонкости этого процесса.

Зачем нужно обрезать виноград?

Из-за особенностей своего строения виноград формирует гораздо большее число побегов, чем может «прокормить», то есть обеспечить питанием. Поэтому, если лозу не обрезать, ее плети вытянутся, станут слабыми, грозди скудными, а ягоды — мелкими.

О том, как правильно обрезать виноград, «Ленте.ру» рассказал Алексей Лушко, садовод из Крыма, много лет занимающийся селекцией новых сортов винограда.

Правильное развитие лозы, ее рост и качество урожая — заметьте, не только его количество! — напрямую зависят от того, насколько грамотно проводится удаление лишних ветвей, — говорит Алексей Лушко.

По словам эксперта, именно обрезка способствует формированию куста винограда и равномерно распределяет нагрузку на растение. В противном случае появляется множество тонких, неразвитых побегов, грозди мельчают, созревание задерживается. Однако начинающим садоводам не следует забывать: обрезка, выполненная не по правилам, может погубить растение.

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Для чего нужна обрезка винограда: для удаления слабых, старых и поврежденных плетей;

чтобы защитить лозу от вредителей и многих заболеваний;

для корректировки нагрузки на плодоносящие побеги;

чтобы молодые побеги правильно сформировались;

для повышения урожайности куста.

Алексей Лушко подчеркнул, что существуют общие правила обрезки винограда. Ими можно руководствоваться независимо от сорта и времени, в которое проводится обрезка.

Общие правила обрезки винограда:

побеги срезают по направлению от глазка — небольшого образования на побегах, которое объединяет несколько почек;

сучок замещения (так называется обрезок молодой лозы с двумя почками, на котором будет формироваться лоза на будущий год) должен находиться ниже плодовой стрелки — однолетнего побега, который будет приносить плоды;

лозу следует обрезать только с одной стороны;

на каждом побеге должно оставаться не более 16 глазков, на каждом кусте — не более 45.

В какие сроки нужно обрезать виноград?

Обрезка винограда необходима в разные времена года, конкретные даты в значительной степени зависят от региона, в котором он культивируется, однако есть и общие правила.

Когда можно обрезать виноград: пока не наступило бурное движение соков;

температура воздуха составляет пять-шесть градусов тепла;

почки еще не начали набухать;

не наступили устойчивые заморозки.

Весенняя обрезка

Алексей Лушко объяснил, что главной целью обрезки винограда весной является формирование растения, его плодоносящих ветвей, а также придание формы кустам на шпалерах или, например, по периметру беседки.

Обрезка может быть уместна при отсутствии ночных заморозков, но до того, как распустились почки. Первым делом удаляют лозы, плодоносившие в прошлом сезоне — на них оставляют не более четырех однолетних побегов.

«В отношении весенней обрезки есть мнения, что она может вызвать так называемый "плач лозы" — активное выделение сока в месте обрезки, которое может затопить глазки (почки) растения, а также привести к потере питательных веществ из-за чрезмерного истечения соков. Однако предотвратить эту беду не трудно — делая срезы в противоположную сторону от глазка, а не по направлению к нему. Также в случае обильного "плача" можно замазать срезы садовым варом и перетянуть лозу леской», — добавил эксперт.

Летняя обрезка

Обрезать виноград летом очень важно — если этого не делать, все силы лозы уйдут в рост, а густые заросли создадут тень, которая замедлит созревание ягод.

Сроки летней обрезки винограда: В начале июня ликвидируют поросль длиной не более 15 сантиметров. В июле прищипывают ростки, чтобы активизировать цветение, отступая примерно на десять сантиметров от первого соцветия. В течение всего лета по мере надобности проводят пасынкование, то есть обрезку вторичных побегов. В августе обрезают верхушки побегов на длину около 20 сантиметров — это называется чеканкой.

Чеканку не делают в случае засухи и болезней лозы

Осенняя обрезка

«По осени виноград обрезают через пару недель после сбора урожая. Обычно в это же время заканчивается и опадание листьев, но если они еще остаются на кустарнике, их следует снять», — рассказал Алексей Лушко.

При осенней обрезке удаляются старые побеги и поврежденные плети. Остаться должны лишь молодые, здоровые ветви толщиной не более семи миллиметров, с большим количеством глазков, — Алексей Лушко.

По словам эксперта, удалять можно до трех четвертей всех побегов. Главное сохранить почки на плетях, которые будут плодоносить в следующем сезоне. Еще важно помнить, что лозу обрезают до живой древесины, которая на срезе имеет светло-зеленый оттенок.

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Обрезка винограда в зависимости от года выращивания

Первый год

В этот период целью обрезки является стимуляция к развитию двух нижних почек, все остальные части лозы нужно удалить. Сохраненные почки дадут побеги, которые следует наклонить в разные стороны и подвязать.

Осенью же, после опадания листвы, побеги подрезают, так, чтобы один оставался коротким, с двумя почками, а другой подлиннее — с четырьмя почками.

Второй год

На втором году выращивания виноград обрезают весной, до начала вегетации. После этой процедуры на кусте должно остаться два побега с тремя-пятью почками.

Осенью глазки, оставшиеся с весны, обрезают, формируя плодовую стрелку и сучок замещения.

Формирование куста винограда

Алексей Лушко рассказал, что существует два способа обрезки, которые можно применять в зависимости от климатических условий.

Один из двух распространенных способов — штамбовый. Штамбом называется часть ствола от корня до первой нижней ветви. Такой способ годится только для высокорослых сортов и южных регионов, где нет нужды укрывать куст на зиму. Он способствует высокой урожайности. Кроме того, по словам Лушко, за такой лозой легче ухаживать.

Пошаговая инструкция для штамбового метода: Рядом с растением устанавливаем шест высотой 1,5 метра и по мере роста побегов привязываем их к нему. По достижении центральным стеблем 0,5-0,6 метра прищипываем верхушки у остальных плетей. Ближе к осени устанавливаем возле куста шпалеру, а весной, по окончании всех заморозков, срезаем основной побег на уровне 1,5 метра, все прочие части удаляем под корень. По мере роста побегов прикрепляем их к шпалере, прищипывая верхушки. Через три года образуется плодовая лоза, которую тоже подвязываем к шпалере.

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Второй способ — бесштамбовый. Он годится для холодного климата, когда без укрывания винограда на зиму не обойтись. В этом случае необходимо получить небольшое, от трех до пяти, число плетей разной длины, расходящихся в противоположные стороны.

Пошаговая инструкция для бесштамбового метода: В первые два года куст дает четыре-пять побегов длиною до метра. В мае следует выбрать две ветви, обрезать их так, чтобы остались почки для трех побегов, остальные глазки ликвидировать. На третьем году отбирают несколько самых жизнеспособных побегов, которые следует обрезать до 50-60 сантиметров в длину и направить в противоположные стороны. Эти побеги нужно прикрепить к шпалере под наклоном. На четвертый год лозу обрезают на уровне сучка замещения. Ту ее часть, что находится выше, убирают. Остается только плодоносящая лоза, имеющая до 15 завязей.

Как обрезать старый виноград?

Такая обрезка делается исключительно в целях омоложения. Для этой цели удаляют штамб на высоте примерно 40-50 сантиметров, благодаря чему уменьшается нагрузка на растение, а из молодой поросли формируются рукава. На лозе остается побег, на котором затем будет создано плодовое звено — для этого следует выбрать достаточно толстую плеть, на которой надо сохранить несколько глазков и сучок замещения.

При этом в первый год нагрузка старой лозы уменьшится вдвое, во второй — на две трети. А затем уже формируется полноценный куст, который способен вернуться к обычной нагрузке, — отмечает Алексей Лушко.

Когда нельзя обрезать виноград?

Алексей Лушко подчеркнул, что никакие побеги и ни при каком возрасте лозы не следует удалять при ряде условий.

При каких условиях нельзя обрезать виноград: наступили продолжительные заморозки;

начался период распускания почек;

по осени новые саженцы только что высажены.

Как ухаживать за виноградом после обрезки?

«Уход за обрезанной лозой несложен. Растение нужно поливать как обычно, следует также подкормить его аммиачной селитрой или суперфосфатом, замульчировать прикорневую зону, а затем подвязать лозу к опоре», — пояснил Алексей Лушко.