Собачников признали более заботливыми хозяевами

Владельцы собак больше привязаны к своим животным, чем владельцы кошек. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, опросив более двух тысяч человек.

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В исследовании приняли участие жители Великобритании, Австрии и Дании, содержащие котов, собак или обоих животных вместе. Их попросили рассказать, как они ухаживают за своими питомцами и насколько к ним привязаны.

Результаты опросы показали, что люди, по-видимому, больше заботятся о своих собаках, чем о кошках. Они демонстрировали более высокий уровень привязанности, чаще страховали собак и больше тратили на услуги ветеринаров.

При этом ученые обратили внимание на различия между странами. В Великобритании предпочтение собакам было незначительным, в Австрии – более выраженным, а в Дании – очень выраженным, сообщает Frontiers in Veterinary Science.