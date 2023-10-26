Как навсегда избавиться от мышей в доме

На протяжении всей истории мыши — частые соседи людей. Частные дома и даже квартиры — их излюбленные места для жизни. Ведь в них тепло, уютно и всегда есть чем поживиться. Только вот для человека такое соседство не несет никакой пользы.

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«Лента.ру» рассказывает, чем оно может быть опасно и что делать, если в доме поселились грызуны.

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Какой вред могут принести мыши?

Буквально в каждом подвале городского многоэтажного дома можно встретить пару-тройку мышей. Такая же история и с канализацией. И вроде бы в этом нет особой проблемы: кому они там мешают? Только дело в том, что с помощью вентиляционных шахт и мусоропроводов грызуны пробираются все выше и в итоге селятся в квартирах даже на самых верхних этажах. Кроме того, они передвигаются из одного здания в другое — особенно во время переездов жильцов. Что уж говорить про частные дома — поселиться в них мышам и вовсе не составляет никакого труда.

Безобидные на первый взгляд, мыши могут нанести человеку серьезный вред. Так, городская санитарная служба Санкт-Петербурга на своем сайте перечисляет, как именно можно пострадать от этих зверьков.

Чем опасны мыши: во-первых, они распространяют неприятный запах, избавиться от которого крайне сложно — он практически не выветривается;

во-вторых, мыши переносят блох, что может быть опасным для домашних питомцев;

в-третьих, грызуны портят мебель, продукты, книги, а иногда даже перегрызают электропроводку, что приводит к масштабным пожарам.

И, конечно же, мыши являются переносчиками различных заболеваний. Ведь они употребляют в пищу насекомых и мертвых животных, которые могут быть заражены инфекциями. Среди них, согласно информации городской санитарной службы Санкт-Петербурга, есть и крайне опасные

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Какие заболевания переносят мыши? Сальмонеллез. Наиболее частое заболевание, заражение которым происходит, как правило, через продукты питания. Нередко заканчивается летальным исходом. Туляремия. Заразиться этой инфекцией можно при непосредственном контакте с грызуном или через вдыхание инфицированной пыли. Симптомы болезни: высокая температура, лихорадка и пониженное давление. Кроме того, поражаются легкие и лимфатическая система. Иерсиниоз. Инфекция может передаться при употреблении овощей и фруктов, загрязненных выделениями мышей. Среди признаков заболевания: слабость, высокая температура, признаки отравления (тошнота и рвота). Лептоспироз. Эта инфекция для человека смертельно опасна. Передается, как правило, через инфицированную грызунами воду.

Как понять, что в доме завелись мыши?

Понять, что в доме завелись мыши, довольно легко. Обратите внимание на следующие проявления:

остатки еды, разбросанные в необычных местах;

повреждения мебели;

скрежет и шум;

характерный мышиный помет (похож на гранулы размером три-восемь миллиметров);

специфический запах.

При наличии подобных признаков не стоит медлить, лучше сразу же заняться изгнанием грызунов со своей территории.

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Народные способы избавления от мышей

Сразу прибегать к использованию химических препаратов хотят не все, ведь они сами по себе не безвредны для человеческого организма. В некоторых случаях действительно можно обойтись лишь народными методами борьбы с грызунами. Так, зоолог, энтомолог и генеральный директор компании по дезинфекции и дератизации «Дез Аудит Консалтинг» Андрей Баранов перечисляет следующие способы.

Народные средства от мышей Уксусная эссенция, налитая, например, в тарелки (она отпугнет мышей резким запахом);

опилки или торф с добавлением в них нафталина, разложенные по квартире (от стойкого аромата последнего мыши буквально разбегутся);

высушенные пучки полыни и зола, которые можно разместить по углам комнат (эти запахи мелкие грызуны также не переносят).

«Кроме того, для отпугивания мышей используют сбор сухих трав, состоящий из мяты или мелиссы и ромашки, — говорит эксперт «Ленте.ру». — Смесь необходимо расфасовать по небольшим мешочкам из "дышащей" ткани и спрятать среди продуктов питания, в шкафах для одежды, на книжных полках. Подойдут и натуральные эфирные масла, отпугивающие мышей (та же мята). Также можно сделать простую мышеловку в домашних условиях — из пластиковой бутылки. Например, срезать у нее донышко, а на краях сделать зубцы и загнуть их внутрь. В такую ловушку нужно поместить приманку — достаточно будет кусочка сыра. Мышь заберется в бутылку, но из-за зубцов не сможет выбраться».

Между тем специалист компании по дезинфекции и дератизации «БлокадаДез» участке постоянно поддерживается чистота.

Раскладывать сильно пахнущие травы и другие средства следует лишь после тщательной уборки. Но все-таки, как мне кажется, это скорее временный и не самый эффективный метод борьбы с грызунами. Мыши и крысы могут приспосабливаться ко всему со временем, поэтому эффективнее будут яды, — говорит Максим Фадеев, специалист компании по дезинфекции и дератизации.

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Химические средства для борьбы с мышами

Химических препаратов, которые помогут в изгнании мышей из дома, по словам Андрея Баранова, огромное количество. Называются они родентициды — их добавляют в приманку, которую затем съедает грызун.

Антикоагулянты

«Чаще всего используются препараты на основе антикоагулянтов. Это вещества, которые препятствуют свертываемости крови. При регулярном поступлении в организм вредителя вместе с приманкой они вызывают многочисленные внутренние кровотечения различной локализации, что и приводит к смерти грызуна», — поясняет специалист.

Антикоагулянты могут быть первого или второго поколения. Первые, по словам Баранова, постепенно накапливаются в организме и довольно быстро выводятся из него естественным путем, поэтому для достижения нужного эффекта грызуны должны есть приманку постоянно.

«В свою очередь антикоагулянты второго поколения выводятся из организма дольше, поэтому смертельная доза накапливается в теле вредителя быстрее (в течение трех-пяти дней), чем при употреблении антикоагулянтов первого поколения. Иногда бывает достаточно однократного приема приманки», — подчеркивает Баранов.

Ловушки и ультразвук

Между тем Максим Фадеев предлагает использовать препараты с другим принципом действия. «Я всегда советую использовать вещества, которые удушают грызуна. Мышь выбегает из дома на улицу за кислородом и там уже погибает», — поясняет он.Кроме того, по словам дезинфектора, можно использовать и привычные клеевые ловушки. Только в этом случае нужно быть осторожными, если дома есть дети или домашние животные.

«Также среди родентицидов на рынке предлагается ультразвук. Но этот способ борьбы с грызунами не зарекомендовал себя с положительной стороны, так как грызуны со временем привыкают к нему. Но если уж купили таковой, то необходимо включать его лишь периодически, таким образом мыши не потеряют страх», — уточняет Фадеев.

Меры безопасности

Во всех случаях, прежде чем пользоваться средством, важно внимательно прочесть инструкцию — она есть во всех упаковках с ядами и ловушками. «В жилом помещении емкости с приманкой размещаются на путях перемещения грызунов и прежде всего в углах, вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор. Родентициды раскладываются в местах, недоступных детям и домашним животным, отдельно от пищевых продуктов. При работе не допускается курить, пить и принимать пищу», — предупреждает Андрей Баранов.

После работы следует вымыть с мылом руки, лицо и другие открытые участки тела, на которые могло попасть средство, прополоскать рот водой. Но в целом самостоятельная работа с родентицидными средствами не рекомендуется.

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Когда следует обращаться за помощью к профессионалам?

Все же самый эффективный способ избавиться от мышей — обратиться за помощью к профессионалам. Как рассказывает Баранов, их работа проходит в четыре этапа:

Оценивают сложившуюся ситуацию, тщательного осмотрев помещения в доме. Выдают заказчику рекомендации по устранению технических недочетов в помещении (норы, трещины, щели в помещении). Проводят дератизацию — специальный комплекс мероприятий, направленный на гарантированное уничтожение грызунов. Специалисты используют родентицидные препараты разных классов, клеевые барьерные платформы, механические капканы. Закрепляют полученный результат набором профилактических мер с последующей проверкой.

«Клиенту остается ожидать трупов мышей, которые затем нужно будет утилизировать, — добавляет Максим Фадеев. — Но не стоит переживать, профессиональные препараты способны мумифицировать грызунов. Даже если до трупов внутри дома не добраться, то они никак не дадут о себе знать. Мумифицированный труп не будет издавать запах, разлагаться и привлекать к себе насекомых».

Перед посещением же специалиста необходимо выполнить генеральную уборку всех помещений, обеспечить свободный доступ к стенам и плинтусам. Лишние предметы и вещи, препятствующие осмотру, также необходимо убрать, — рекомендует зоолог, энтомолог Андрей Баранов.

Сколько стоит профессиональное уничтожение мышей? 1-комнатная квартира — от 3 000 до 4 500 рублей;

2-комнатная квартира — от 4 000 до 5 500 рублей;

3-комнатная квартира — от 5 000 до 6 500 рублей;

загородный дом площадью 100 квадратных метров — от 7 000 до 8 500 рублей.

Цены примерные: все зависит от региона и площади помещения.

Профилактика появления мышей в доме

Конечно, проводить профилактику всегда легче, чем устранять последствия. Поэтому так важно знать о мерах, которые предотвратят появление мышей в доме.

«Грызуны живут за счет обоняния, поэтому грязь, захламленность, мусор, отходы, испортившиеся продукты — все это привлекает их, — объясняет Максим Фадеев. — Так что для профилактики нужно придерживаться нескольких правил».

Для частного дома

Дом нужно изолировать: фундамент должен быть качественным, а стены вокруг труб необходимо заделать монтажной пеной. Вентиляция должна закрываться и быть с мелким сечением. Также необходимо следить за трещинами в стенах, чтобы вовремя среагировать. Необходимо проводить регулярную уборку, вовремя выбрасывать мусор. В доме не должно быть хлама, нельзя складировать старую мебель, подчеркивает Фадеев. Если в доме есть погреб, время от времени нужно перебирать в нем продукты и вовремя устранять портящиеся, а лучше вообще хранить их в герметичных и твердых емкостях.

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