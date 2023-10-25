Почему ботву картофеля и томатов нужно сжигать

Кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Гиченкова объяснила жителям Волгоградской области, почему ботву пасленовых не стоит использовать в качестве удобрения и готовить из нее целебные настои.

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– В дачном деле, как в медицине, одни и те же средства врачи называют ядом, а в народе используют для лечения самых разных недугов. Давайте будем придерживаться мнения специалистов. Я отношу себя к яростным противникам применения в огороде ботвы пасленовых, – говорит Ольга Гиченкова. – Среди таких растений и помидоры, и картофель. Дело в том, что в ботве этих растений накапливается очень много патогенных грибов, бактерий и вирусных болезней.

Поэтому не рекомендуется использовать их даже для компостирования: часть патогенов при перегревании все равно сохраняется и снова попадает на участок, ухудшая инфекционный фон.

Кроме того, не стоит готовить из томатной или картофельной ботвы зеленые настои. В качестве мульчи они также не годятся.

Из всего семейства пасленовых может пригодиться только табак, поскольку содержит никотин, отпугивающий вредных насекомых. Но и то лишь как вспомогательное средство.

Если поставить целью отказаться от использования химии при высоком инфекционном фоне, надо пересматривать всю систему севооборота, агротехнических мероприятий, включая обработку почвы и растений.

В виде мульчи лучше использовать злаковые культуры, особенно горчицу, скошенную траву с газонов, и то желательно все это обрабатывать, так как эти культуры подвержены корневым гнилям.