Волгоградцам рассказали, почему ботву картофеля и томатов нужно сжигать
Кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Гиченкова объяснила жителям Волгоградской области, почему ботву пасленовых не стоит использовать в качестве удобрения и готовить из нее целебные настои.
– В дачном деле, как в медицине, одни и те же средства врачи называют ядом, а в народе используют для лечения самых разных недугов. Давайте будем придерживаться мнения специалистов. Я отношу себя к яростным противникам применения в огороде ботвы пасленовых, – говорит Ольга Гиченкова. – Среди таких растений и помидоры, и картофель. Дело в том, что в ботве этих растений накапливается очень много патогенных грибов, бактерий и вирусных болезней.
Поэтому не рекомендуется использовать их даже для компостирования: часть патогенов при перегревании все равно сохраняется и снова попадает на участок, ухудшая инфекционный фон.
Кроме того, не стоит готовить из томатной или картофельной ботвы зеленые настои. В качестве мульчи они также не годятся.
Из всего семейства пасленовых может пригодиться только табак, поскольку содержит никотин, отпугивающий вредных насекомых. Но и то лишь как вспомогательное средство.
Если поставить целью отказаться от использования химии при высоком инфекционном фоне, надо пересматривать всю систему севооборота, агротехнических мероприятий, включая обработку почвы и растений.
В виде мульчи лучше использовать злаковые культуры, особенно горчицу, скошенную траву с газонов, и то желательно все это обрабатывать, так как эти культуры подвержены корневым гнилям.
Таким образом, сжигая ботву картофеля и томатов, дачники предотвращают появление многих проблем. Вернуться на участок она может только в виде золы, содержащей несколько десятков наименований различных микроэлементов. При этом вносить ее нужно в очень ограниченных количествах.
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