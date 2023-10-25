Агроном объяснил, как использовать доломитовую муку

Эксперт Алексей Володихин объяснил, как использовать доломитовую муку
Агроном Алексей Володихин рассказал, как раскислить почву при помощи доломитовой муки.
По словам специалиста сельского хозяйства, доломитовая мука не только содержит большое количество веществ, необходимых для растений, но и хорошо раскисляет почву.
На тяжелом грунте ее нужно вносить ежегодно, а на легком – через год. При этом эффективнее всего мука работает на песчаной земле, а на глинистой лучше использовать известь. Нормы зависят от степени кислотности.
Так, на 1 кв. м сильнокислотной почвы понадобится 500 г доломитовой муки, кислой – 450 г и слабокислой – 400 г.
Вносить на участок данное вещество можно как осенью, так и весной. Его нужно равномерно рассыпать по грядкам, а затем перекопать землю.
В своем телеграм-канале Алексей Володихин отмечает, что одновременно с мукой нельзя применять азотосодержащие и фосфорные удобрения. Как правило, их можно использовать через 2 недели после внесения муки.
Никита Горбачев
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