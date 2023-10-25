Агроном объяснил, как использовать доломитовую муку

Агроном Алексей Володихин рассказал, как раскислить почву при помощи доломитовой муки.

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По словам специалиста сельского хозяйства, доломитовая мука не только содержит большое количество веществ, необходимых для растений, но и хорошо раскисляет почву.

На тяжелом грунте ее нужно вносить ежегодно, а на легком – через год. При этом эффективнее всего мука работает на песчаной земле, а на глинистой лучше использовать известь. Нормы зависят от степени кислотности.

Так, на 1 кв. м сильнокислотной почвы понадобится 500 г доломитовой муки, кислой – 450 г и слабокислой – 400 г.

Вносить на участок данное вещество можно как осенью, так и весной. Его нужно равномерно рассыпать по грядкам, а затем перекопать землю.

В своем телеграм-канале Алексей Володихин отмечает, что одновременно с мукой нельзя применять азотосодержащие и фосфорные удобрения. Как правило, их можно использовать через 2 недели после внесения муки.