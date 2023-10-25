Дачникам назвали действенный метод борьбы с сорняками

Для приготовления потребуется десять литров воды и два литра столового уксуса. К полученному раствору необходимо добавить 350-400 граммов поваренной соли и 200 миллилитров средства для мытья посуды. Готовой смесью нужно опрыскать сорную траву, но проводить процедуру стоит в солнечную жару.

Ранее дачников призвали опрыскивать грядки водкой для борьбы с сорняками. В зависимости от рецепта водочного раствора можно ускорить рост сорной травы, чтобы затем за пару раз их прополоть, либо высушить их.