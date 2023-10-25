Как избавить стиральную машину от накипи

Россиянам раскрыли правильный способ избавить стиральную машину от накипи
Мастер по ремонту бытовой техники Виктор Москалюк раскрыл россиянам правильный способ избавить стиральную машину от накипи. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».
По словам эксперта, в данном случае необязательно использовать средства, в составе которых содержатся сильные химические компоненты.
«Хотя бы раз в полгода кладите прямо в пустой барабан машинки 200 граммов лимонной кислоты. И запускайте любой режим стирки при температуре 90 градусов», — посоветовал специалист и отметил, что такой метод продлит срок службы устройства.
Lenta.ru: главные новости