Как выбрать безопасную бытовую химию

Что из себя представляет современная бытовая химия, рассказала Алина Кашапова, менеджер по исследованиям и разработкам товаров по уходу за домом Unilever в России и Беларуси.

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Большинство россиян (88 %) обращают внимание на состав бытовой химии и средств гигиены, а 69 % больше доверяют товарам, которые позиционируются как экологичные, отмечает Кашапова. Об этом говорится в проведенном в 2023 году онлайн-опросе покупателей. И это неудивительно, ведь само словосочетание «бытовая химия» вызывает у многих ассоциации с опасными и агрессивными веществами. Вот почему все чаще производители используют более нейтральные термины: чистящие средства, бытовая нехимия, продукты по уходу за домом.

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Биоразлагаемость

Здесь мы говорим о составе чистящих средств, средств для стирки и других гелей, порошков и жидкостей, которые попадают в канализацию или в септики. В конечном итоге вещества из чистящих средств могут оказаться в водоемах, нарушая экосистему. Когда же речь идет о биоразлагаемых составах, это означает, что в процессе использования и смыва за определенный промежуток времени и при естественных условиях они разлагаются на соли и воду, тем самым снижают свое влияние на сточные воды, почвы и биоразнообразие.

В России пока нет официальной маркировки, которая бы указывала на биоразлагаемые средства, поэтому производители самостоятельно выбирают, как обозначить это на упаковке. Уровень биоразлагаемости современных средств достигает впечатляющих показателей. Так, компания Unilever в России в своем отчете об устойчивом развитии за 2022 год утверждает, что все чистящие средства для дома, которые она выпускает, стали биоразлагаемыми минимум на 98 %. К 2030 году производитель намерен достичь 100 % биоразлагаемости своих продуктов.

Безопасный состав

Многие опасаются так называемых агрессивных составов чистящих средств. Среди наиболее известных компонентов, которые настораживают потребителей, можно назвать гипохлорит натрия и другие источники активного хлора, АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества), фосфаты и фосфонаты, формальдегид, фталаты, фенол и крезол. Однако тот же гипохлорит натрия в составе чистящих средств смывается водой и совершенно безопасен, так как распадается на соль и воду, поэтому продукты его разложения не вредят не только человеку, но и окружающей среде. Нередко производители подчеркивают отсутствие опасных веществ в составе.

Так, в 2022 году Domestos расширил линейку бесхлорных гелей на основе лимонной кислоты, которые также не содержат хлора, фосфатов и прочих агрессивных веществ. У трех бытовых чистящих средств бренда Cif с 2021 года есть специальная экомаркировка «Листок жизни». Она подтверждает, что продукты с этим сертификатом экологичны на протяжении всего жизненного цикла. В процессе оценки средств Экологическим союзом, аккредитованным органом по сертификации, были проанализированы все аспекты: от разработки формулы до производства, упаковки и непосредственного использования продукта потребителями. Остальные продукты бренда Cif также относятся к деликатным моющим средствам с безопасной формулой, которые позволяют легко справляться с загрязнениями там, где агрессивные чистящие средства могут навредить

Более экологичная упаковка

Это важная составляющая по-настоящему устойчивого продукта. Подавляющее большинство чистящих средств выпускается в упаковке из пластика. Ответственные производители стремятся к тому, чтобы упаковка была пригодна к переработке и чтобы использовался переработанный пластик. Обычно информацию об этом также можно найти на этикетке. И здесь важно самим потребителям не забывать сортировать отходы и выкидывать пластиковую упаковку в специальные баки или пункты приема. Проще всего при сортировке пластика ориентироваться по маркировке в виде треугольника, внутри которого есть цифра, также может быть буквенный шифр.

Большинство пунктов приема вторсырья без проблем принимают отходы с отметкой 1 (полиэтилентерефталат – PET), 2 (полиэтилен низкого давления – ПНД, PEHD или HDPE), 5 (полипропилен – PP). Большая часть бытовых пластиковых отходов как раз попадает под эти категории. Цифрой 1 в треугольнике маркируются, например, бутылки из-под воды, цифрой 2 – емкости для бытовой химии, а цифрой 5 – контейнеры для пищевых продуктов или многоразовая пластиковая посуда.

Перед сдачей пластика в пункт приема или контейнер рекомендуется ополоснуть водой все емкости, у бутылок снять крышки и дозаторы, убрать наклейки, высушить и уменьшить тару в объеме (например, смять бутылки).

Будущее за концентратами

Это хороший вариант, когда требуются большие объемы чистящих средств. Например, в сфере общепита, для гостиниц, для уборки больших по площади офисных и производственных помещений. Концентраты позволяют экономить места под хранение средств, реже ездить за ними или заказывать доставку, а также помогают сократить использование пластика.

По данным компании Unilever, запустившей в прошлом году подразделение Unilever Professional, занимающееся профессиональными чистящими средствами для клининговых сервисов, на производство упаковки для подобных концентратов тратится на 150 тонн пластика в год меньше, чем на аналогичные по объему розничные, уже готовые к использованию продукты. Например, из 5 литров концентрата Cif против ржавчины можно получить 150 литров средства, а из 5 л дезинфицирующих концентратов выходит до 500 литров. Кроме того, канистра концентратов Cif произведена из HDPE, а крышка сделана из PP-пластика – это означает, что они пригодны к переработке и за счет массового использования бизнесом с большей вероятностью будут использованы повторно либо сданы на переработку.