Окучить и утеплить: как ухаживать за дачными розами в период заморозков

Розы — украшение любой городской и дачной клумбы. Но так как этот вид растений является теплолюбивым, в период холодов их нужно защищать. Как это сделать, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

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По словам эксперта, роза обожает обильный солнечный свет и ненавидит ветер и холод.

"Чтобы ваши дачные розы пережили зимний сезон, их непременно нужно обрабатывать перед наступлением холодов и укрывать. Полноценное укрытие нужно именно кустам растения, которые зимуют в особо суровых условиях", — сказала Ганичкина.

Но особенно чувствительны к морозу такие разновидности, как флорибунда, миниатюрные розы, плетистые и чайно-гибридные. Данные варианты растений нужно окучивать, утеплять сверху, а порой даже закапывать полностью в грунт.

Главное условие для успешной зимовки кустов роз — сухое укрытие. Запрещено прикапывать розы влажной почвой, укрывным материалом или сырой листвой. Кусты и все средства укрытия непременно должны быть сухими. Это сохранит цветы от плесени, вредителей и гнили.

Лучше всего для защиты кустарника использовать укрытие на соломенной основе, которое задерживает снег и не позволяет растению погибнуть от морозов.

"Чтобы соломенное укрытие принесло пользу цветам и кустарникам, следует поверх него накинуть любой непромокаемый материал", — уточнила собеседница «ВМ».

Более того, дачники могут использовать специально подготовленные соломенные маты либо снопы. Они защитят растения от грызунов и влаги.