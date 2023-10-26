Раскрыт строительный секрет: как выбирать стеклопакет

При установке или замене пластиковых окон обычный человек не знает всех технических тонкостей и особенностей, поэтому часто ошибается в выборе основных компонентов для них. Стеклопакет – один из таких элементов. Игорь Уланов, генеральный директор компании «Окна 2.0», дает полезные советы, как выбрать самые теплые окна, компанию-производителя и как обеспечить шумоизоляцию для требуемого уровня комфорта.

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Какие бывают проблемы и их решения

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Многие оконные компании и производители используют при консультировании такой подход: сначала выбирают тип профиля, а потом уже под него – комплектацию, в том числе и стекла для стеклопакета. Однако это некорректно. Лучше сначала тщательно определить проблемы, которые вы хотите решить. Например, если окно будет устанавливаться для эксплуатации на солнечной стороне жилого помещения, веранды или террасы, то стеклопакет должен состоять из стекол специальной обработки, которые в несколько раз поглощают и снижают интенсивность ультрафиолетового излучения. Также не менее важны такие критерии, как уровень шума снаружи, как оно будет эксплуатироваться и другие требования.

Особенно важны все эти факторы и параметры, если вы меняете имеющиеся окна. То есть старые стеклопакеты, их конструкции чем-то вас не устраивают. Например, низкими теплозащитой и шумоизоляцией, появлением конденсата, запотевание. Или ваши окна выходят на окна противоположного дома, а вам требуется приватность. И решение этой проблемы тоже есть: нужно добавить на стекла блики, чтобы они «зеркалили». За такими стеклопакетами можно увидеть обстановку внутри только глядя прямо на него, не под углом. И даже самая тонкая тонировка, небольшое бликующее напыление, если в помещении темнее, чем на улице, будет мешать заглядывать внутрь квартиры.

Типичная боль – окна, не подходящие для помещения, либо их функционал. Например, если они достаточно большого размера, есть риск разбить стеклопакет и получить травмы. Тут подойдет остекление либо триплекс, либо каленое стекло, упрочненное, которое намного сложнее разбить, и если все же это сделать, то стеклянные осколки не будут представлять опасности.

Если окна устанавливаются в местах общего пользования, то на это стекло возможно воздействие какими-то внешними предметами, например, когда люди выходят из супермаркета и открывают двери тележками – в этом случае необходима бронирующая пленка, способная снизить нагрузки. Такое стекло разбить значительно сложнее.

Таким образом, при выборе остекления окон надо руководствоваться всеми требованиями к ним, а потом уже правильно принимать решение, какой стеклопакет и какие комплектующие могут решить все задачи. Для этого есть стандартные и базовые решения, есть улучшенные, а есть супертоповые. Дальше уже можно определяться с бюджетом и стоимостью, чтобы понимать, от каких опций или характеристик можно отказаться в целях экономии. Например, если за окном тихо, соответственно, шумоизоляция неактуальна, ну а для жильцов домов и офисов, расположенных на Транспортном кольце – ровно наоборот.

Выбор подрядчика

Как же выбрать такую компанию-производителя или дистрибьютора, который будет играть на вашей стороне, а не пытаться получить с вас максимум денег? Надо понимать, что порядочный продавец предложит вам несколько вариантов, а не уникальный конкретный продукт, решающий все проблемы. Откроем секрет: такового не существует в принципе – решений очень много и комбинаций остекления изделия тоже. Например, есть панорамные стеклопакеты с подогревом или балконные самотонирующиеся (кнопку нажимаешь – и он становится непрозрачным).

Основные вопросы, которые задаст надежный исполнитель:

для каких целей применяется окно,в каком помещении и кто будет использовать его,какие особые функции должно выполнять окно,что не устраивает в установленных стеклопакетах (при наличии),какой был негативный опыт использования окон.

После чего специалист предложит варианты, которые устроят вас по цене, функциональности и срокам доставки.

Сохраняем тепло

На вопрос, какие пластиковые окна самые теплые, как правило, нет однозначного ответа. На самом деле, в пластиковом окне где-то 70% его видимой части наполнения и толщины занимает стеклопакет. Поэтому чтобы сделать пластиковые окна максимально теплосберегающими, в первую очередь нужно подобрать максимально теплый стеклопакет.

Что влияет на теплоту стеклопакета? Прежде всего, количество стекол (однокамерные или многокамерные стеклопакеты); напыление на них: например, различается энергосберегающее на одном стекле или на двух – наружном и внутреннем. Следующий вопрос: какой минимальной ширины будет стеклопакет? Для двухкамерного стеклопакета оптимальная ширина – 40-50 мм. Для того чтобы стеклопакет был теплее, в конструкции изделия еще закачивают инертный газ, например аргон (есть и другие газы, но этот самый распространенный). Энергосберегающий стеклопакет отражает и пропускает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение.

Чтобы было яснее: в помещениях температуру имеет и сам воздух, и предметы. От предметов дополнительно исходит инфракрасное лучевое тепло. Энергосберегающее напыление на стекле отражает такое тепло назад в помещение.

Внутри стеклопакета, между двух слоев стекол имеется конвекция (воздух внутри камеры стеклопакета циркулирует по кругу от одного стекла к другому). Если расстояние между стеклами слишком большое, то конвекция стимулирует эффективную передачу температуры от холодного стекла к теплому и обратно. Это негативно влияет на теплосберегающие характеристики стеклопакета. Когда очень маленькая дистанционная рамка, это тоже нехорошо, потому что там достаточно быстро передается ИК-тепло. Оптимальное расстояние между стеклами от 12 до 14 мм. Газ закачивается туда, потому что он более вязкий, и в нем процесс конвекции происходит гораздо медленнее. Именно газ вместе с энергосберегающим покрытием стекол – оптимальная синергия для сбережения тепла в помещении.

Для того чтобы окно было теплым, можно применить еще одну хитрость – поставить в него теплые дистанционные рамки из металла. Они обычно производятся из алюминия – одного из лучших теплоизоляционных проводников. Но лучше эти рамки ставить из композитных материалов либо комбинированными (внутри алюминий, а внешний слой обработан ПВХ, к примеру) – они сильно меньше проводят тепло, а значит положительно влияют на энергосберегающие свойства. Зона вокруг стеклопакета – одно из самых холодных мест в составе окна, и часто конденсат выпадает именно здесь. Теплые дистанционные рамки хорошо защищают от этой неприятности, создают эффект прослойки для защиты от влаги.

Дополнительные лайфхаки

От чего еще может зависеть теплоизоляция окна? От параметров самого профиля – чем он шире и чем больше в нем воздушных камер, тем окно лучше сохраняет полезное тепло. Профильные системы, которые используются в окнах ПВХ, бывают от 58 до 100 мм шириной, и с разным количеством воздушных камер. Вторые значительно теплее первых, и в них можно установить гораздо более широкие и теплые конструкции стеклопакетов.

Обычно в окне, на рамной и створочной (открывающейся или раздвижной) части установлено по одному контуру современных уплотнений. Получается, что целых два контура уплотнения полностью препятствуют проникновению холода в помещение. Стеклопакет может быть двухкамерным, но когда мы закрываем окно, то в притворе образуется одна камера (между двумя уплотнителями). Бывают окна с дополнительным третьим контуром уплотнений – он помогает сделать окно более теплым. Соответственно, немаловажно качество самого уплотнения. Чем оно эластичнее, чем большее пятно контакта оно обеспечивает, тем теплее будет окно. Уплотнители должны быть в хорошем состоянии, изготовлены из качественных материалов, чтобы обеспечивать надежное и глухое закрытие створок окна, без щелей.

Под окном всегда есть подставочный профиль. Базово он не очень теплый, и низ окна считается самой холодной его частью. Утеплить эту зону можно, заменив базовый подставочный профиль на утепленный.

Скрытые петли тоже делают окно более теплым, потому что они находятся в закрытом контуре, между уплотнителями притвора. Когда петли видимые, они являются мостиком холода из притвора окна в помещение. Вы наверняка могли видеть, ка на петлях часто образуется зимой наледь или конденсат.

Подводя итоги, можно сказать, что самое теплое окно – с теплым подставочным профилем, максимально широкое с большим количеством камер, с трехконтурным, со скрытыми петлями, многокамерным стеклопакетом, с заполнением аргоном внутри этих камер, с энергосберегающими напылениями снаружи и изнутри, с теплой дистанционной рамкой.

Избавляемся от шума

За шумоизоляцию в окне в большей степени отвечает стеклопакет, потому что он имеет большое пространство. И в меньшей степени за это отвечает профиль. Чем шире профиль, чем больше камер, тем он считается более шумоизоляционным. В профиле важно количество и качество контуров уплотнения, воздушных камер, плотность и равномерность прижима. Но все же в большей степени на звуковую изоляцию влияет стеклопакет. Чтобы сделать стеклопакет шумоизолирующим, есть следующие приемы.

Первый, и самый простой – установка стекол нестандартной толщины. Обычно в стеклопакетах используются стекла толщиной 4 мм. Если одно из них заменить на более толстое, например на 6-миллиметровое, то стеклопакет станет тише.Второй прием – алюминиевые дистанционные рамки разной ширины. За счет разницы в расстоянии между стеклами гасится шумовая волна.Третий – замена одного из стекол на популярное многослойное стекло. Оно называется триплекс и обычно состоит из трех частей: два стекла, а между ними пленка (как лобовое стекло в автомобиле). Причем можно установить не обычный триплекс, а специальный шумоизоляционный, где пленка другой структуры, более толстая и эластичная, что сильнее поглощает шумы. Четвертый метод – установка двух или трех видов триплексов. Любой из триплексов в таком комплекте можно поставить шумоизоляционным, и даже все.