10 самых добрых пород собак в мире, которых можно держать в квартире

Не уверены, что городская квартира — подходящий дом для четвероного друга? Выбирайте из дружелюбных пород, которые не требуют активных прогулок.

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Вельш-корги

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Представители пастушьих пород славятся своим талантом к воспитанию. Корги недаром считаются хорошими няньками — оставлять ребенка под присмотром питомца для родителя непозволительная роскошь, что не умаляет достоинств породы. Корги в любом случае подарит малышу свое внимание. Существует две разновидности породы — непоседливые пемброки и флегматичные кардиганы.

Английский бульдог

Представители этой породы славятся своей вальяжностью и ленью — на прогулку их порой приходится выводить чуть ли не силой. Английские бульдоги — отличный выбор в том числе и для семьи, в которой растет ребенок. Они, как правило, нежно относятся к малышам и прощают детям их шалости. А еще бульдоги — прекрасные компаньоны.

Шетландская овчарка

Шетландские овчарки, или шелти, традиционно входят в списки самых умных пород. Особенность породы состоит в том, что питомцу важно иметь одного хозяина, которого шелти будет боготворить. Впрочем, на остальных домочадцев дружелюбие тоже распространяется. Но расставание и встреча с тем самым, своим, человеком всегда будет для шетландской овчарки ярким, эмоциональным событием.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд заслужил место в рейтинге своей лояльностью к другим животным. Он без труда найдет подход к кошкам и другим питомцам, с которыми живет под одной крышей. Все потому, что породе с грустным взглядом агрессия несвойственна совсем. Можете не сомневаться, это дружелюбный и контактный член семьи.

Мопс

Очаровательные мопсы, как и бульдоги, бывают чрезвычайно ленивы. Такой образ жизни отражается на здоровье: порода часто страдает ожирением. Потенциальным заводчикам мопсов стоит учесть, что питомец будет плохо переносить одиночество. Зато без труда вольется в новую семью, если вы решите оставить его на попечение родственникам или друзьям.

Мальтийская болонка

Мальтийские болонки популярны у аллергиков: шерсть представителей этой породы признана гипоаллергенной. Они к чужакам относятся с большим подозрением, поэтому дружелюбие питомца случайные гости оценить, увы, не смогут. Зато с другими животными мальтийские болонки уживаются прекрасно: компания четвероногих спасет собаку от одиночества, пока хозяина нет дома.

Чихуахуа

Наверняка вам приходилось наблюдать за агрессивными представителями этой породы, которые бросаются на прохожих. Эксперты уверяют, что это не их фирменная особенность, а результат неправильного воспитания животного. При этом четвероногие добряки действительно бывают задирами, бесстрашно привлекая внимание более крупных псов. Но несмотря на прохладное отношение к незнакомцам, членов семьи чихуахуа вознаграждает лояльностью и безграничным дружелюбием.

Бостон-терьер

Если чихуахуа доверяет только своим, то бостон-терьер — всем без исключения. Сторож из него никакой, но, если вы в поиске покладистого и дружелюбного питомца, который не будет страдать от жизни в квартире, обратите внимание на бостон-терьера. Одиночество ему не чуждо, но после активной прогулки животное с радостью уляжется спать и будет дремать до самого возвращения хозяина.

Японский шпиц

Белоснежные японские шпицы не слишком доверяют чужакам, но и в агрессии замечены не были. Помимо хозяина на их расположение могут рассчитывать домашние животные — шпиц уживается не только с другими собаками, но и с кошками и даже с хомячками.

Папильон