Россиянам назвали токсичные стройматериалы

Некоторые недорогие материалы, в том числе пенопласт и дешевые краски, могут быть опасны для здоровья человека. Об этом в разговоре с «Известиями» Федор Васильев.

© Lenta.ru

Эксперт назвал пенопласт одним из самых токсичных стройматериалов в ремонте и отделке. Он рекомендовал не использовать его для жилых помещений. Материал выделяет стирол, являющийся канцерогеном и раздражающим слизистые, добавил Васильев.

Видео дня

Также опасны для здоровья дешевые краски, потому что в них входят соединения ртути, свинец и токсичные промышленные отходы. Такие материалы также не подойдут для жилых помещений, уверен специалист.

Он предупредил, что отравиться краской можно даже тогда, когда она уже высохла, просто находясь в помещении. «Постоянный контакт с этими веществами может спровоцировать аллергическую реакцию, привести к головным болям и даже стать причиной развития онкологических заболеваний», — предупредил эксперт.

Кроме того, токсичными являются дешевый линолеум, ламинат и виниловые обои. Несмотря на их влагостойкость и удобство в уборке, такие материалы нежелательно использовать в детских комнатах, на кухне, а также в ванных и санузлах — во всех теплых, влажных и слабо проветриваемых помещениях. При контакте с теплом и влагой эти материалы выделяют диоксин, кадмий, фенол, фталаты, формальдегид и другие высокотоксичные вещества. Использование их в помещениях, где постоянно находятся люди, может привести к хроническим отравлениям, а также тяжелым заболеваниям дыхательных путей и нервной системы.

Эксперт добавил, что токсичными являются не все стройматериалы. Он посоветовал россиянам тщательно относиться к их выбору. Например, в случае с лакокрасочными материалами и ламинатом он посоветовал обращать внимание на класс эмиссии, то есть количество формальдегида. В России рекомендованный класс — E1. Класс E2 он посоветовал в жилых помещениях не использовать.

При выборе качественного линолеума рекомендуется обратить внимание на сертификат о его соответствии санитарным нормам. Также эксперт посоветовал проверить запах этого материала — если он резкий, такое покрытие брать не следует.