Дачникам предложили повысить урожайность растений с помощью хлебного настоя
Владельцам дачных участков предложили подкормить некоторые растения хлебным настоем, чтобы повысить урожайность. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».
Специалист отметила, что содержащиеся в хлебе дрожжи положительно влияют и на почву, и на растения. Для приготовления удобрения она посоветовала отправить остатки хлебобулочных изделий в ведро или бочку, после чего залить теплой водой так, чтобы объем сухого вещества вдвое превышал объем жидкого. Для повышения эффективности средства эксперт предложила добавить в емкость немного несгоревших древесных остатков. Затем бочку или ведро необходимо закрыть и дать настояться в течение недели. Перед использованием средство понадобится пропустить через фильтрующую поверхность, а потом разбавить чистой водой так, чтобы объем новой порции жидкости в пять раз превышал объем концентрированного удобрения.
Агроном рассказала, что готовым настоем можно раз в неделю либо поливать культуры под корень, либо обдавать растения его каплями, предварительно налив средство в распылитель. Лучше всего, заверила она, такое удобрение подойдет огурцам, помидорам, болгарским перцам и баклажанам. Напротив, картофелю, луку и чесноку подкормка пользы не принесет.
Днем ранее Коврижных предупредила, что препараты для сброса листьев могут больше навредить деревьям, чем быть полезными.