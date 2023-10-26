Дачникам предложили повысить урожайность растений с помощью хлебного настоя

Специалист отметила, что содержащиеся в хлебе дрожжи положительно влияют и на почву, и на растения. Для приготовления удобрения она посоветовала отправить остатки хлебобулочных изделий в ведро или бочку, после чего залить теплой водой так, чтобы объем сухого вещества вдвое превышал объем жидкого. Для повышения эффективности средства эксперт предложила добавить в емкость немного несгоревших древесных остатков. Затем бочку или ведро необходимо закрыть и дать настояться в течение недели. Перед использованием средство понадобится пропустить через фильтрующую поверхность, а потом разбавить чистой водой так, чтобы объем новой порции жидкости в пять раз превышал объем концентрированного удобрения.